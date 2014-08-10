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Eingestellt
Ein neuer Style mit Licht
ColorVision bringt mehr Farbe in die Optik Ihres Autos: blau, grün, gelb oder pink. Diese innovativen Fahrzeuglampen sind für die Straße zugelassen, sodass Sie die Optik Ihres Autos individualisieren können und dennoch sicheres, weißes Licht verwenden.
Lampentyp: H4
Packung mit: 2
12 V, 60/55 W
Dank einer speziellen Beschichtung auf den Lampen sorgt Philips ColorVision für einen farbigen Glanz und entspricht dabei den Richtlinien der Europäischen Union. So können Sie Ihrem Auto eine persönliche Note verleihen und gleichzeitig mit sicherem, weißem Licht unterwegs sein.
Um herauszufinden, welche Philips ColorVision Lampe zu Ihrem Auto passt, gehen Sie auf www.philips.com/automotive
Mit Philips ColorVision können Sie Ihrem Fahrzeug eine persönliche Note verleihen. Wählen Sie zwischen Blau, Grün, Gelb oder Pink, und gestalten Sie Ihr Auto individuell.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
franske54
10/08/2014
Nederland
heel apart produkt voor optimale veiligheid
heb de groene colorvision mogen testen. Het licht schijnt veel verder vooruit waardoor het zicht vooruit veel groter wordt! dus VEILIGER RIJDEN!!! alleen hiervoor moet je ze aanschaffen! heb voor de groene kleur gekozen maar dat zie je niet echt alleen van een grotere afstand. Verwacht dat de levensduur ook langer is. samen met de veiligheid rechtvaardigt dit de duurdere prijs. veiligheid is onbetaalbaar!!! uiteindelijk zeer tevreden over deze lampen!
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Diese Bewertung wurde für ColorVision 12342CVPGS2 Groene autolamp verfasst
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MINIpoisonivy
16/07/2014
Nederland
De ultieme toevoeging aan onze (groene) sportstrepen
We houden er van om onze auto (MINI Cabrio) te pimpen: sportvelgen, andere grille en custom groene dubbele sportstrepen. De groene autolampen zijn dus de ultieme toevoeging.
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