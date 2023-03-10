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Lampentyp: H4
12 V, 60/55 W
Bis zu 30 % mehr Sicht
Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis
Anzahl der Lampen: 1
Unsere Beleuchtungslösung sorgt für einen starken und präzisen Lichtstrahl mit hoher Leistung. Wir stellen kontinuierlich hochwertige und effiziente Beleuchtungslösungen her, weil uns bewusst ist, dass unsere erstklassige Beleuchtung eines Tages Leben retten kann.
Licht ist ein grundlegender Aspekt des Fahrerlebnisses. Zudem ist Licht der erste und einzige Bestandteil im Sicherheitskonzept, der tatsächlich Unfälle verhindern kann. Philips fördert die aktive Sicherheit, indem die Sichtbarkeit und die Straßenausleuchtung insgesamt erhöht und dadurch Unfälle vermieden werden.
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Vorteile
scherp en helder licht
Nachteile
geen
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srsasris
19/09/2011
Nederland
Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid
Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.
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gargamel70
18/04/2013
Deutschland
Solide Fahrzeugbeleuchtung
Seit Jahren nutze ich Lampen der Marke Phillips. Da ich auch tagsüber mit Licht fahre und vorher die Night Guide nutzte, musste ich diese öfter wechseln, weil halt die höhere Leistng bei vielen Einsatzstunden ihren Tribut fordert. Als Ersatz hatte ich die Vision-Lampe. Was soll ich sagen: auch wenn's "nur" 30 % mehr Leuchtkraft ist, aber es ist mehr Leuchtkraft. Die Lampe leuchtet die Fahrbahn angemessen bis gut aus (je nach Asphaltbelag) und sie hat doch eine längere Lebensdauer - das Ganze zu einem unschlagbarem Preis. Sie wurde von mir zu Anfang als Ersatzlampe genutzt, aber seit fast einem Jahr nutze ich die Lampe ausschließlich! Somit gilt: Für Vielfahrer die auch tagsüber mit Abblendlicht fahren und trotzdem auch bei Nacht/schlechtem Wetter gut sehen wollen führ kein Weg an der Vision vorbei! Überzeugendes Produkt...auch wenn ich sie wohl so schnell nicht brauchen werde, ABER im Kofferraum liegen schon die Vision-Ersatzbirnen. :-)
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