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Eingestellt
12342RVB1
Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
Philips RacingVision Autolampen sind die perfekte Wahl für leidenschaftliche Fahrer. 150 % mehr Helligkeit sorgen für schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und somit für ein sichereres, aufregenderes Fahrerlebnis.
Lampentyp: H4
Stückzahl pro Packung: 1
12 V, 60/55 W
Während der Fahrt in der Nacht benötigen Sie die beste Sicht. Je weiter Sie deutlich sehen können, desto schneller können Sie auf Geschehnisse auf der Straße reagieren. Philips RacingVision Scheinwerferlampen steigern Ihre Sicht dank bis zu 150 % mehr Helligkeit. Erkennen Sie Hindernisse deutlich früher als bei anderen, weniger leistungsstarken Halogenlampen. So genießen Sie eine sicherere, angenehmere Fahrt.
Mit besseren, helleren Lampen fahren Sie einfach besser. Dank optimierter, präziser Glühwendelgeometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Chrombeschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips RacingVision Scheinwerferlampen neue Maßstäbe in der Fahrzeugbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt – für ein entspannteres, kontrollierteres und außergewöhnliches Fahrerlebnis.
Sportliche Fahrer erwarten mehr Leistung von Ihrem Auto. Mit bis zu 150 % mehr Helligkeit auf der Straße sorgen die homologierten Philips RacingVision Scheinwerferlampen für mehr Spaß auf und jenseits der Straße.
Auszeichnungen
1.0
von 5
1
Bewertung
flyer8210
22/03/2017
France
PAYER CHER POUR PEU
PRIX EXORBITIF POUR UNE DUREE DE VIE RIDICULE (2mois). A NE PAS ACHETER.
Diese Bewertung wurde für RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant verfasst
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