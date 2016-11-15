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  • Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
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Eingestellt

RacingVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12342RVS2

2.5
| (8) Bewertungen
Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe
Philips RacingVision Autolampen sind die perfekte Wahl für leidenschaftliche Fahrer. 150 % mehr Helligkeit sorgen für schnellere Reaktionsgeschwindigkeit und somit für ein sichereres, aufregenderes Fahrerlebnis.
Alle Vorteile anzeigen

Grenzenloses Licht und Fahrvergnügen

Wahrscheinlich die stärkste jemals zugelassene Halogenlampe

  • Lampentyp: H4

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 60/55 W

Sehen Sie weiter, und reagieren Sie schneller mit bis zu 150 % mehr Helligkeit

Während der Fahrt in der Nacht benötigen Sie die beste Sicht. Je weiter Sie deutlich sehen können, desto schneller können Sie auf Geschehnisse auf der Straße reagieren. Philips RacingVision Scheinwerferlampen steigern Ihre Sicht dank bis zu 150 % mehr Helligkeit. Erkennen Sie Hindernisse deutlich früher als bei anderen, weniger leistungsstarken Halogenlampen. So genießen Sie eine sicherere, angenehmere Fahrt.

Eine der hellsten Lampen für eine hervorragende Lichtleistung

Mit besseren, helleren Lampen fahren Sie einfach besser. Dank optimierter, präziser Glühwendelgeometrie, einer Gasfüllung mit bis zu 13 Bar, präziser Chrombeschichtung und hochwertigem UV-Quarzglas setzen Philips RacingVision Scheinwerferlampen neue Maßstäbe in der Fahrzeugbeleuchtung. Sie wurden speziell für ultimative Leistung und kompromisslose Sicht entwickelt – für ein entspannteres, kontrollierteres und außergewöhnliches Fahrerlebnis.

Helleres Licht für sportliche Fahrer

Sportliche Fahrer erwarten mehr Leistung von Ihrem Auto. Mit bis zu 150 % mehr Helligkeit auf der Straße sorgen die homologierten Philips RacingVision Scheinwerferlampen für mehr Spaß auf und jenseits der Straße.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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2.5

von 5

8

Bewertungen

4
2

15/11/2016

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

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20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

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Diese Bewertung wurde für RacingVision 12342RVS2 koplamp auto verfasst

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18/07/2017

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

mi aspettavo di meglio

qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.

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Diese Bewertung wurde für RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto verfasst

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