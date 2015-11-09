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Eingestellt

WhiteVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12342WHVSM

3
| (8) Bewertungen
Sicherheit war noch nie so attraktiv
Philips WhiteVision Lampen sorgen mit intensiver, weißer Xenon-Optik für Ihre Scheinwerfer nachts für ein tolles Fahrerlebnis. Die Helligkeit und das 60 % weißere Licht machen WhiteVision zur perfekten Kombination aus Stil und Sicherheit.
Alle Vorteile anzeigen

Intensiver, weißer Xenon-Effekt

Sicherheit war noch nie so attraktiv

  • Lampentyp: H4

  • Packung mit: 2+2

  • 12 V, 60/55 W

  • W5W-Signallampen inklusive

Ein erstklassiges Fahrerlebnis mit intensivem, weißem Xenon-Effekt

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.

Vollständige Straßenzulassung; 100 % intensives, weißes Licht

WhiteVision ist ECE-zertifiziert und die erste Lampe mit intensivem, weißem Licht mit Straßenzulassung. Sie bietet Ihnen ultimative Sicht, ohne durch Blenden des vorderen Fahrzeugs Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Unübertroffene Lebensdauer in ihrer Klasse für erhöhten Fahrkomfort

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen (erhältlich in H1, H3, H4, H7 und HB3) wurden für eine zuverlässige Lebensdauer entwickelt. Sie bieten Ihnen eine lange Lebensdauer von 450 Stunden*. Das ist deutlich höher als bei den meisten Konkurrenzprodukten. Das Ergebnis sind weniger Lampenwechsel und somit mehr Leistung für Ihr Geld. (* H4 und H7 bei 13,2 V Standardspannung getestet)

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.0

von 5

8

Bewertungen

4

09/11/2015

Suomi

Suomi

Nimensä veroinen tuote

Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.

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Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo verfasst

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30/04/2015

Italia

Italia

Ottime, coprono bene gli angoli

Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.

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Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto verfasst

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28/03/2015

Italia

Italia

pubblicità corrispondente alla realtà!

montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!

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