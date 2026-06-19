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Eingestellt
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Sicherheit war noch nie so attraktiv
Philips WhiteVision Lampen sorgen mit intensiver, weißer Xenon-Optik für Ihre Scheinwerfer nachts für ein tolles Fahrerlebnis. Die Helligkeit und das 60 % weißere Licht machen WhiteVision zur perfekten Kombination aus Stil und Sicherheit.
Lampentyp: H8
Packung mit: 1
12 V, 35 W
Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.
Mit bis zu 3.700 Kelvin und intensivem weißen Licht leuchten Philips WhiteVision Scheinwerferlampen die Fahrbahn mit einem klaren, weißen Licht aus, das die Dunkelheit sofort erhellt. Ein erstklassiger Lichtstrahl für ein erstklassiges Fahrerlebnis.
WhiteVision verleiht Ihrer Fahrzeugbeleuchtung den hochwertigen Look von High-End-Fahrzeugen.
Bewertungen
Im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen
Anwendung variiert je nach Glühbirnentyp