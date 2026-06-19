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Style für die Straße
SilverVision Signallampen sind auf Fahrer ausgerichtet, die Ihr Fahrzeug gerne individuell gestalten möchten. Mit SilverVision können sich Fahrer am Chrom-Effekt der vorderen und hinteren Blinker erfreuen.
Lampentyp: PY21W
Packung mit: 2
12 V, 21 W
Mehr Stil
Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.
Wir empfehlen dringend, Ihre Lampen paarweise zu wechseln, um eine symmetrische Lichtleistung zu erzielen.
Welche 12-V-Lampe für welche Anwendung? Das Angebot von Philips Automotive umfasst folgende Anwendungen: Blinker vorne und hinten.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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