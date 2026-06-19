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SilverVisionStandard-Signal- und -Innenbeleuchtung

12496SVB2

Style für die Straße

SilverVision Signallampen sind auf Fahrer ausgerichtet, die Ihr Fahrzeug gerne individuell gestalten möchten. Mit SilverVision können sich Fahrer am Chrom-Effekt der vorderen und hinteren Blinker erfreuen.

Alle Vorteile anzeigen

Blinker in silberbeschichtetem Design

Style für die Straße

  • Lampentyp: PY21W

  • Packung mit: 2

  • 12 V, 21 W

  • Mehr Stil

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Wechseln Sie beide Signallampen auf einmal für eine maximale Wirkung

Wir empfehlen dringend, Ihre Lampen paarweise zu wechseln, um eine symmetrische Lichtleistung zu erzielen.

Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Anwendungen

Breite Palette an 12-V-Lampen für alle Anwendungen

Welche 12-V-Lampe für welche Anwendung? Das Angebot von Philips Automotive umfasst folgende Anwendungen: Blinker vorne und hinten.

Technische Daten

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