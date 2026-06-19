Die Moto-Lampen von Philips sind aus hochwertigem Quarzglas gefertigt.

Das UV-blockierende Quartzglas ist fester als Hartglas und sehr widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen und Vibrationen, wodurch das Explosionsrisiko eliminiert wird. Die Quartzglaslampen von Philips (Glühfaden 2.650 ºC und Glas 800 ºC) halten starken Temperaturschwankungen stand. Die Fähigkeit von UV-blockierendem Quartzglas, einem höheren Innendruck in der Lampe standzuhalten, ermöglicht ein leistungsstärkeres Licht.