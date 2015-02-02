ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer
  • Heller und stylischer

Eingestellt

X-tremeVision LEDSignalbeleuchtung für Fahrzeuge

12764X2

1
| (1) Bewertung
Heller und stylischer
Wechseln Sie für sicheres und modernes Fahren zu den Philips X-tremeUltinon LED-Blinkern in intensivem Orange [~PY21W]. Sie sind leistungsstark, präzise und sehen gut aus, sodass Sie auf der Straße sicher und mit Style unterwegs sind. Diese Version umfasst einen CANbus-Adapter.
Alle Vorteile anzeigen

Starke, langlebige und kraftvolle LED-Signalbeleuchtung

Heller und stylischer

  • LED-AMB [~PY21W] +CANbus

  • Anzahl der Lampen: 2

  • 12 V, intensives Orange

  • Erweitertes Fahrzeugsystem

Signalisieren Sie Ihre Fahrabsicht mit einer helleren Signalbeleuchtung

Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist ein helles, kraftvolles Signal umso wichtiger. Die LED-Signalbeleuchtung von Philips X-tremeUltinon bietet Ihnen einen hellen Tageslichteffekt und bis zu 6.000 K für Rück- und Positionsleuchten. Mit intensiveren Farben für Fahrtrichtungsanzeiger und Bremsleuchten, sofort leuchtenden LEDs und einem gleichmäßigen und gut positionierten Licht verschaffen Sie anderen Fahrern wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.

Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin, zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.

Intensive, orangefarbene Blinkleuchten für bessere Sichtbarkeit

Die intensive, orangene Farbe der Philips LED-Blinkleuchten zeigt anderen Verkehrsteilnehmern direkt an, wohin Sie fahren möchten – das bedeutet mehr Sicherheit für Sie sowie für Ihre Mitmenschen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

1.0

von 5

1

Bewertung

5
4
3
2

02/02/2015

Italia

Italia

Mi aspettavo di più....

La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.

Diese Bewertung wurde für X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto verfasst

Diese Bewertung wurde für X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.