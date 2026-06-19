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  • Helle Signalbeleuchtung, stylisches Fahren.
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Eingestellt

Vision LEDInnen- und Signalbeleuchtung für Fahrzeuge

127916000KX2

Helle Signalbeleuchtung, stylisches Fahren.
Intensive Signalbeleuchtung für eine stylische Fahrt. Die Philips Vision LED-T10-Innen- und Parkleuchten mit 6.000 K-Tageslichteffekt sind hell und stylisch, sodass Sie auf der Straße (stil-)sicher unterwegs sind.
Alle Vorteile anzeigen

Langlebige LED-Qualität

Helle Signalbeleuchtung, stylisches Fahren.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Anzahl der Lampen: 2

  • 12 V, 6.000 K Tageslichteffekt

  • Mehr Licht erleben

Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin besser zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Innen- und Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto ist ein Ausdruck dessen, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.

Hellere Signalbeleuchtung für verbesserte Sicherheit

Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Eine helle Signalbeleuchtung sorgt dafür, dass Sie gesehen werden und somit sicher im Straßenverkehr unterwegs sind. Egal ob beim Rückwärtsfahren, Parken oder Bremsen, die Philips Vision LED-Signalbeleuchtung erfüllt Ihre Anforderungen und verschafft anderen Fahrern somit wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.

Robuste und langlebige LED-Beleuchtung

Sie möchten helle und stylische Autolampen. Sie möchten aber auch nicht dauernd defekte Lampen austauschen. Dies ist eine der größten Schwächen herkömmlicher Leuchten: Je stärker das Licht, desto kürzer die Lebensdauer. LEDs bieten bei gleicher Lichtintensität eine deutlich längere Lebensdauer. Zudem sind die Philips Vision LED-Lampen besonders hitzebeständig und widerstandsfähig gegenüber Vibrationen – und mit einer Lebensdauer von bis zu 8 Jahren sind sie die ideale Wahl, wenn Sie wert auf eine lang anhaltende Leistung legen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.