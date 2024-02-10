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12831WLEDX1
Daylight 9
12 V
16 W
Mehrwinklige Befestigung für einen breiten Lichteffekt.
Bessere Ausleuchtung dank erneuerter Linsenoptik. Durch das neue Design wurde der Winkel, in dem die vorgeschriebene Lichtmenge auf die Straße trifft, verbessert.
Der Befestigungsbereich der Module wurde auf +/- 40 Grad horizontal, +/- 2 Grad vertikal und +/- 32 Grad diagonal erhöht.
3.9
von 5
21
Bewertungen
sky22
10/02/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
super schnelle montage
Super Teil habe es selbst in meine auto eingebaut ,ohne problem
Vorteile
hell, passt überall
Nachteile
bis jetzt keinen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DayLight 9 12831WLEDX1 LED-Tagfahrlicht verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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incredibleholg
14/10/2015
Deutschland
Sehr gutes und helles Tagfahrlicht, einfach einzubauen.
Ich habe dieses Tagfahrlicht gekauft um einen Toyota Corolla Verso damit auszurüsten. Meine Wahl fiel auf das Philips Daylight 9 weil es von den Abmessungen her genau in die Blende neben den Nebelscheinwerfern gepasst hat. Die Tagfahrleuchten sind sehr robust, der Korpus besteht aus massivem Aluguss. Pro Leuchte sind 9 LEDs verbaut, diese stehen in einem Winkel von 90° zur Horizontalen und strahlen indirekt über einen 45°-Spiegel und eine Streuscheibe ab. Das führt zu dem angenehmen Effekt, dass man die einzelnen LEDs im Betrieb nicht sieht, es entsteht eine homogen leuchtende Fläche. Der Einbau gestaltete sich sehr einfach, ich habe die mitgelieferten Halterungen auf die Blende geschraubt und die Leuchten eingeclipst. Da die Leuchten nur 3cm tief sind sieht das trotz "Aufbau" noch akzeptabel aus. Der elektrische Anschluss reduziert sich auf Masse, Dauerplus (über die Batterie) und den Pluspol des Standlichts (über einen mitgelieferten "Stromdieb"). Das Steuermodul erkennt automatisch wenn der Motor läuft, deshalb ist kein Schaltplus notwendig (es kann aber trotzdem angeschlossen werden bei Start/Stop oder Hybridmodellen). Die Tagfahrleuchten strahlen sehr hell und sind von der Leuchtstärke her mit den bekannten Serienlösungen vergleichbar. Insgesamt bin ich mit den Leuchten sehr zufrieden.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Beachcaster
27/01/2024
United Kingdom
Verifizierter Käufer
A Great Enhancement To My Car
These lights are so easy to install, in all it took me no longer than a couple of hours and I’m 80 years old so not exactly a whiz kid. Everything required is included in the kit, the cables are plenty long enough and most important of all is that the fitting instructions are in big enough print to read. I looked at all available options from £30 to £130 and I am definitely made the right choice wit these.
Vorteile
Look good, easy to fit, and great value
Nachteile
Non so far
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights verfasst
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