Ich habe dieses Tagfahrlicht gekauft um einen Toyota Corolla Verso damit auszurüsten. Meine Wahl fiel auf das Philips Daylight 9 weil es von den Abmessungen her genau in die Blende neben den Nebelscheinwerfern gepasst hat. Die Tagfahrleuchten sind sehr robust, der Korpus besteht aus massivem Aluguss. Pro Leuchte sind 9 LEDs verbaut, diese stehen in einem Winkel von 90° zur Horizontalen und strahlen indirekt über einen 45°-Spiegel und eine Streuscheibe ab. Das führt zu dem angenehmen Effekt, dass man die einzelnen LEDs im Betrieb nicht sieht, es entsteht eine homogen leuchtende Fläche. Der Einbau gestaltete sich sehr einfach, ich habe die mitgelieferten Halterungen auf die Blende geschraubt und die Leuchten eingeclipst. Da die Leuchten nur 3cm tief sind sieht das trotz "Aufbau" noch akzeptabel aus. Der elektrische Anschluss reduziert sich auf Masse, Dauerplus (über die Batterie) und den Pluspol des Standlichts (über einen mitgelieferten "Stromdieb"). Das Steuermodul erkennt automatisch wenn der Motor läuft, deshalb ist kein Schaltplus notwendig (es kann aber trotzdem angeschlossen werden bei Start/Stop oder Hybridmodellen). Die Tagfahrleuchten strahlen sehr hell und sind von der Leuchtstärke her mit den bekannten Serienlösungen vergleichbar. Insgesamt bin ich mit den Leuchten sehr zufrieden.