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  • Heller. Weißer. Stärker.
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Eingestellt

X-tremeUltinon LEDFahrzeugscheinwerferlampe

12901HPX2

1
| (1) Bewertung
Heller. Weißer. Stärker.
Die Philips X-tremeUltinon LED [~H4] bietet Premium LUXEON LEDs mit bis zu 6.500 K. Die patentierte SafeBeam-Technologie bringt 200 % helleres Licht dorthin, wo Sie es benötigen. Besonders langlebig dank fortschrittlichem AirFlux-Design.
Alle Vorteile anzeigen

Helle, weiße LED-Scheinwerferlampen für eine High-End-Optik

Heller. Weißer. Stärker.

  • LED-HL [~H4]

  • 6.500 K

  • Bis zu 200 % helleres Licht

  • Erweitertes Fahrzeugsystem

Überlegene Sicht dank bis zu 200 % hellerem Licht

Überlegene Sicht dank bis zu 200 % hellerem Licht

Fahren in der Dunkelheit ist anspruchsvoll, daher verlassen Sie sich auf Ihre Scheinwerfer. Sowohl die Voraus- als auch die periphere Sicht sind für eine sichere Fahrt entscheidend. Die LED-Scheinwerferlampen Philips X-tremeUltinon bieten ein intensives helles Licht, das Ihre Sicht um bis zu 200 % verbessert. Wenn Sie diesen Tageslichteffekt einmal erlebt haben, werden Sie nie mehr auf LED-Scheinwerfer verzichten wollen. Je mehr Sie sehen können, desto schneller können Sie reagieren und somit Ihre Sicherheit erhöhen. Lassen Sie die Dunkelheit nicht gewinnen! Entscheiden Sie sich für Philips, um auch nachts die Kontrolle zu behalten.

Klares weißes Licht mit bis zu 6500 K

Klares weißes Licht mit bis zu 6500 K

Mit einer Farbtemperatur von bis zu 6.500 Kelvin erzeugen die auf der Automotive Grade LUXEON-Technologie für Fahrzeuge basierenden Philips X-tremeUltinon-LED-Scheinwerferlampen einen hellen, tageslichtähnlichen Lichtstrahl. Dank der besseren Sicht können Sie Hindernisse schneller erkennen und die perfekte Fahrlinie wählen. Und da Sie sich nicht anstrengen müssen, um die Straße vor Ihnen zu sehen, sorgt das hellere Licht zudem für angenehme und aufregende Nachtfahrten.

Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

Genau wie unsere Augen die Fenster zu unserer Seele sind, sagen auch die Scheinwerfer viel über Ihr Auto aus. Wenn Sie Ihren Style aufwerten möchten, sind neue Scheinwerfer eine clevere Investition. Ihr Auto drückt aus, wer Sie sind. Verleihen Sie also mit LED-Scheinwerferlampen von Philips Ihrem Style Ausdruck. Statt gelbem erhalten Sie ein klares, weißes und modernes Licht. Fahrer, die Wert auf ein hochwertiges Design legen, entscheiden sich für LED-Scheinwerferlampen von Philips.

Technische Daten

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von 5

1

Bewertung

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4
3
2

06/05/2017

United Kingdom

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Cant buy it in uk

Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product

Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb verfasst

Diese Bewertung wurde für X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.