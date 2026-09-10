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LongLife EcoVisionLängere Lebensdauer

12972LLECOS2

3.8

| (296) Bewertungen

Fahren mit Vernunft

Sie sind es leid, ständig Ihre Scheinwerferlampen austauschen zu müssen? Dank der längeren Lebensdauer der Fahrzeuglampen ist die LongLife EcoVision von Philips die erste Wahl für Fahrer, die die Wartung ihrer Fahrzeuge minimieren möchten.

Alle Vorteile anzeigen

Längere Lebensdauer, weniger Lampenwechsel

Fahren mit Vernunft

  • Lampentyp: H7

  • 12 V, 55 W

  • Langlebig, weniger Austauschen

  • Besonders widerstandsfähige Lampe

  • Anzahl der Lampen: 2

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Philips wird von großen Automobilherstellern empfohlen.

Seit 100 Jahren ist Philips Vorreiter bei der Automobilbeleuchtung und hat technische Innovationen eingeführt, die in modernen Fahrzeugen zur Standardausstattung gehören. Heutzutage verfügt jedes zweite Auto in Europa und jedes dritte Auto weltweit über eine Beleuchtungslösung von Philips.

Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Tauschen Sie für mehr Sicherheit beide Scheinwerferlampen gleichzeitig aus.

Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.

Besonders lange Lebensdauer

Besonders lange Lebensdauer

Mit einer Philips LongLife EcoVision von Philips müssen sich Fahrer bis zu 1.500 Stunden lang keine Gedanken um den Wechsel der Scheinwerferlampe machen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

296

Bewertungen

10/09/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Pro6000Boost am VW-Bus

Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Verwendung 2026-09-10

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Verwendung 2026-09-10

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Verwendung 2026-06-14

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Verwendung 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Verwendung 2026-03-30

Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Datum der Verwendung 2026-03-30

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