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Eingestellt

WhiteVisionFahrzeugscheinwerferlampe

12972WHVSM

2.8

| (20) Bewertungen

Sicherheit war noch nie so attraktiv

Philips WhiteVision Lampen sorgen mit intensiver, weißer Xenon-Optik für Ihre Scheinwerfer nachts für ein tolles Fahrerlebnis. Die Helligkeit und das 60 % weißere Licht machen WhiteVision zur perfekten Kombination aus Stil und Sicherheit.

Alle Vorteile anzeigen

Intensiver, weißer Xenon-Effekt

Sicherheit war noch nie so attraktiv

  • Lampentyp: H7

  • Packung mit: 2+2

  • 12 V, 55 W

  • W5W-Signallampen inklusive

Ein erstklassiges Fahrerlebnis mit intensivem, weißem Xenon-Effekt

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen stellen jegliche blauen Fahrzeuglampen in den Schatten und sind die richtige Wahl für Fahrer, die stilvoll fahren möchten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit eingehen zu müssen. Mit einer hohen Farbtemperatur und einer eleganten, weißen Fassung ist WhiteVision das ultimative Upgrade für Ihre Scheinwerfer. Die patentierte Philips Beschichtungstechnologie der 3. Generation ist ein Meisterstück der Entwicklung und macht WhiteVision zur ersten Scheinwerferlampe mit einem wahrhaft weißen Licht.

Vollständige Straßenzulassung; 100 % intensives, weißes Licht

WhiteVision ist ECE-zertifiziert und die erste Lampe mit intensivem, weißem Licht mit Straßenzulassung. Sie bietet Ihnen ultimative Sicht, ohne durch Blenden des vorderen Fahrzeugs Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.

Unübertroffene Lebensdauer in ihrer Klasse für erhöhten Fahrkomfort

Philips WhiteVision Scheinwerferlampen (erhältlich in H1, H3, H4, H7 und HB3) wurden für eine zuverlässige Lebensdauer entwickelt. Sie bieten Ihnen eine lange Lebensdauer von 450 Stunden*. Das ist deutlich höher als bei den meisten Konkurrenzprodukten. Das Ergebnis sind weniger Lampenwechsel und somit mehr Leistung für Ihr Geld. (* H4 und H7 bei 13,2 V Standardspannung getestet)

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.8

von 5

20

Bewertungen

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr helles weißes Licht

Die Lampen haben ein sehr helles weißes Licht. Top im Gegensatz zu meinen Original Lampen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst

03/02/2020

België

België

Good but

Really nice one. In the normal day or in the night You don't see difference. It looks better when road is wet and when You drive all night. This type and color of light helps Your eyes with 1000+ km routes.

Vorteile

Better and brighter

Nachteile

You can feel it only in specific conditions

Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-03

Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM koplamp auto verfasst

Datum der Verwendung 2019-10-03

03/12/2016

Suomi

Suomi

Paljon autoileva

paras polttimo vaihtoehto paljon pimeässä autoilevalle, valoa riittää, pitkä käyttöikä.

Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo verfasst

Diese Bewertung wurde für WhiteVision 12972WHVSM auton ajovalopolttimo verfasst

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