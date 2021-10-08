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  • Energy Label Europe E
    Brillantes, interaktives Display mit SmoothTouch
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LCD-Monitor mit SmoothTouch

162B9T/00

4
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Brillantes, interaktives Display mit SmoothTouch
Ein robuster, wasser- und staubdichter Monitor zum flexiblen Einsatz an jedem Ort, mit beweglicher Standhalterung für verschiedene Winkel ganz nach Ihrem Bedarf. Bietet einfache und intuitive Verwendung zwischen Anwendungen und steigert die Produktivität erheblich.
Alle Vorteile anzeigen

Brillantes, interaktives Display mit SmoothTouch

  • B-Line

  • 16 (15,6"/39,6 cm Diagonale)

  • 1.366 x 768, HD

SmoothTouch Display für natürliche, flüssige Reaktion auf Berührungen

SmoothTouch Display für natürliche, flüssige Reaktion auf Berührungen

Dieses Philips Display verwendet die projizierte, kapazitive 10-Punkt-Touch-Technologie für flüssige Reaktion. Jetzt können Sie die neuen Funktionen Touch-basierter Anwendungen umfassend nutzen und Ihre älteren Anwendungen zum Leben erwecken. Sie können mit 10 Fingern tippen oder interaktive Spiele mit Ihren Freunden spielen. Arbeiten Sie mit Kollegen interaktiv zusammen und steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz.

Die Monitorvorderseite erfüllt IP65 für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub

Die Monitorvorderseite erfüllt IP65 für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub

In Umgebungen ohne optimale Bedingungen benötigen Sie einen Monitor, der Wasserspritzer und Staub, wie sie im Alltag ständig vorkommen, aushalten kann. Die im internationalen Standard IEC/EN 60529 festgelegten Schutzklassen werden verwendet, um den Grad der Dichtfähigkeit von Elektrikgehäusen gegen Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit anzuzeigen. Dieser Philips Monitor erfüllt die Schutzklasse für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub, er widersteht Wasserspritzern und Staub, wie sie im alltäglichen Gebrauch auftreten.

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

08/10/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Touch screen monitor

It good screen, colours good, touch screen nice to use, two moans, 1 sound not very good, two the top should have been square not with a angled as you cannot put a web cam on springs off with crocodile clip. Had to make a wooden block to use it

Vorteile

Great touch screen

Nachteile

Poor sound.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 222B9T LCD monitor with SmoothTouch verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/01/2021

Italia

Italia

monitor touch ottimo

Uso il monitor nel mio negozio come punto cassa , per navigare,homebanking.,ottimo lo consiglio anche per produttività.

Vorteile

molto reattivo ,fludo bella estetica ,funzionale

Nachteile

molti riflessi in ambienti molto luminoso

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch verfasst

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Diese Bewertung wurde für 162B9T Monitor LCD con SmoothTouch verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  2. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  3. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  4. Material und Dicke des Handschuhs: Nitril (0,15 mm), Baumwolle (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  5. Bitte sehen Sie im Benutzerhandbuch unter "SmoothTouch" nach, um weitere Informationen zu den Betriebssystemen, die die Touch-Funktion unterstützen, zu erhalten.

  6. Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard

  7. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  8. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.