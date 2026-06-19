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Eingestellt
17S1AB/00
43 cm S-line
1.280 x 1.024
Format 5:4
Dual Input bietet Anschlüsse für den Eingang von analogen VGA-Signalen und digitalen DVI-Signalen.
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Bilder, Unterhaltung, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
SmartControl II ist eine monitorbasierte Software mit einer grafischen Benutzeroberfläche, die Sie durch die Feinabstimmung der Auflösung, Farbkalibrierung und andere Displayeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast, Phase & Pixelfrequenz, Position, RGB, Farbtemperatur und - bei Modellen mit eingebauten Lautsprechen - Lautstärkeeinstellungen leitet.
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