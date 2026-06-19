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  • Vielseitiges Display zur Steigerung der Produktivität
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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit SmartImage

17S1AB/00

Vielseitiges Display zur Steigerung der Produktivität
Mit Funktionen wie SmartImage, SmartContrast, SmartControl und TrueVision trägt der energiesparende Monitor 17S1 zur Steigerung Ihrer Produktivität bei.
Alle Vorteile anzeigen

Vielseitiges Display zur Steigerung der Produktivität

  • 43 cm S-line

  • 1.280 x 1.024

  • Format 5:4

Dual Input akzeptiert sowohl analoge VGA- als auch digitale DVI-Signale

Dual Input akzeptiert sowohl analoge VGA- als auch digitale DVI-Signale

Dual Input bietet Anschlüsse für den Eingang von analogen VGA-Signalen und digitalen DVI-Signalen.

SmartImage: Optimale benutzerfreundliche Anzeigequalität

SmartImage: Optimale benutzerfreundliche Anzeigequalität

SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Bilder, Unterhaltung, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!

Problemloses Einstellen der Monitoreinstellungen dank SmartControl II

SmartControl II ist eine monitorbasierte Software mit einer grafischen Benutzeroberfläche, die Sie durch die Feinabstimmung der Auflösung, Farbkalibrierung und andere Displayeinstellungen wie Helligkeit, Kontrast, Phase & Pixelfrequenz, Position, RGB, Farbtemperatur und - bei Modellen mit eingebauten Lautsprechen - Lautstärkeeinstellungen leitet.

Technische Daten

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