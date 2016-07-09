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Eingestellt

LED-Monitor

196E3LSB/00

4.7

| (13) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Eleganter LED-Monitor mit natürlichen Farben

Dieser elegante Full HD LED-Monitor 196E3 mit Touch-Bedienelementen, SmartContrast und SmartImage Lite wird all Ihren Ansprüchen gerecht.

Alle Vorteile anzeigen

Eleganter LED-Monitor mit natürlichen Farben

  • E-line

  • 41,8 cm

LED-Technologie garantiert natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Elegantes, schnittiges Design verschönert Ihr Zuhause

Das elegante Design setzt in jedem Zimmer einen Akzent.

SmartContrast 20.000.000:1 für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast 20.000.000:1 für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

Sie suchen einen LCD-Flachbildschirm mit dem höchsten Kontrast und lebendigen Bildern. Die fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie von Philips kombiniert mit einzigartiger Dimmung und der Technologie zur Erhöhung der Hintergrundbeleuchtung, für lebendige Bilder. SmartContrast erhöht den Kontrast mit exzellentem Schwarzwert und exakter Wiedergabe von dunklen Schattierungen und Farben. Das Ergebnis ist ein helles, naturgetreues Bild mit hohem Kontrast und lebhaften Farben.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.7

von 5

13

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

09/07/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt ist Empfhelenswert

Der LED Monitor ist super. Die Verarbeitung ist Ausgezeichnet und der Design Einfach kein Kommentar SUPER.

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Diese Bewertung wurde für 273E3LSB LED monitor verfasst

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14/02/2018

Italia

Italia

Semplicemente ECCEZIONALE!!!

Se dovessi definire il mio acquisto con una sola parola, userei di sicuro quella che ho scritto nella sintesi, ovvero ECCEZIONALE... Ebbene si, mi sto trovando più che bene con il mio nuovo schermo Philips.... Funziona benissimo e si vede da Dio.... Eccellente davvero, complimenti alla Philips che realizza prodotti davvero SUPER....

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01/07/2013

France

France

Très bon produit

Reactif,bonne luminosité,touches sansitives appréciables,je le recommande.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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