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Eingestellt
Eleganter LED-Monitor mit natürlichen Farben
Dieser elegante Full HD LED-Monitor 196E3 mit Touch-Bedienelementen, SmartContrast und SmartImage Lite wird all Ihren Ansprüchen gerecht.
E-line
41,8 cm
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
Das elegante Design setzt in jedem Zimmer einen Akzent.
Sie suchen einen LCD-Flachbildschirm mit dem höchsten Kontrast und lebendigen Bildern. Die fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie von Philips kombiniert mit einzigartiger Dimmung und der Technologie zur Erhöhung der Hintergrundbeleuchtung, für lebendige Bilder. SmartContrast erhöht den Kontrast mit exzellentem Schwarzwert und exakter Wiedergabe von dunklen Schattierungen und Farben. Das Ergebnis ist ein helles, naturgetreues Bild mit hohem Kontrast und lebhaften Farben.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.7
von 5
13
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Robert555
09/07/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist Empfhelenswert
Der LED Monitor ist super. Die Verarbeitung ist Ausgezeichnet und der Design Einfach kein Kommentar SUPER.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273E3LSB LED monitor verfasst
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salvolombardo80
14/02/2018
Italia
Semplicemente ECCEZIONALE!!!
Se dovessi definire il mio acquisto con una sola parola, userei di sicuro quella che ho scritto nella sintesi, ovvero ECCEZIONALE... Ebbene si, mi sto trovando più che bene con il mio nuovo schermo Philips.... Funziona benissimo e si vede da Dio.... Eccellente davvero, complimenti alla Philips che realizza prodotti davvero SUPER....
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Christian972
01/07/2013
France
Très bon produit
Reactif,bonne luminosité,touches sansitives appréciables,je le recommande.
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