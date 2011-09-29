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196V3SB27/00
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Richtlinie zu Pixelfehlern bei Bildschirmen
Kann ich die Farbeinstellungen meines Monitors ändern?
Ist der LCD-Bildschirm kratzfest?
Welche Bildwiederholfrequenz wird für LCD-Monitore empfohlen?
Wie sollte ich die LCD-Oberfläche reinigen?
Wie kann ich die Auflösung anpassen?
Was kann ich tun, wenn beim Anpassen der Monitoreinstellungen Probleme auftreten?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts