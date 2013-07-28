ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptbild

Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

200V4LSB/00

4.3

| (12) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Display in Hochglanzdesign. Mit SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 20 (49,5 cm/19,5" Diagonale)

EnergyStar für effiziente Energienutzung und niedrigen Energieverbrauch

EnergyStar ist ein von der U.S. Environmental Protection Agency (EPA) gefördertes Programm zur effizienteren Energienutzung, das auch in vielen anderen Ländern unterstützt wird. Die EnergyStar-Zertifizierung garantiert Ihnen, dass das von Ihnen gekaufte Produkt die aktuellen Energieeffizienz-Standards erfüllt und während des Betriebs auf allen Ebenen möglichst wenig Energie verbraucht. Die neuen Philips Monitore sind gemäß den EnergyStar 5.0-Spezifikationen zertifiziert, und erfüllen bzw. übertreffen die geltenden Standards. So muss ein Gerät gemäß EnergyStar 5.0 im Ruhemodus weniger als 1 Watt verbrauchen. Die Philips Monitore hingegen verbrauchen weniger als 0,5 Watt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energystar.gov.

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Kleiner Standfuß spart Platz

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

12

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

28/07/2013

Österreich

Österreich

Geniales Produkt mit großartigen Eigenschaften

Man kann dieses Produkt nur weiter empfehlen. Hervorragende Qualität.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

16/07/2013

Österreich

Österreich

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

Seit ich dieses Produkt besitze, bin ich sehr zufrieden damit. Vorher hatte ich ein Monitor, der mir eine kleine Auflösung angeboten hatte, seit ich aber dieses Produkt habe, kann ich meine PC_Spiele jetzt in 16:9 Auflösung betreiben. Selbst wenn ich im Internet mit meinem alten Monitor war, hatte ich nicht die ganze Bandbreite geseh`n, ich mußte stehts mit der unteren leiste nach recht`s schieben, um die Informationen Rechte seite ablesen konnte. Aber mit diesem Produkt, bin Ich absolut zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.