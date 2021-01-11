ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Hauptbild
  • Hauptbild

Eingestellt

LCD-Monitor

203V5LSB26/10

4.5

| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Große LED-Bilder in lebendigen Farben

Erleben Sie lebendige LED-Bilder auf diesem Philips Monitor. Kompaktes Design und VESA-Halterung bieten Ihnen einen flexiblen Platz zum Arbeiten. Eine großartige Wahl!

Alle Vorteile anzeigen

Große LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 20 (49,5 cm/19,5" Diagonale)

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

VESA-Halterung ermöglicht Flexibilität

Umweltfreundlicher Monitor ohne Quecksilber

Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

11/01/2021

Nederland

Nederland

De heer E Jong

Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V

Vorteile

breed beeld, goede scherpte

Nachteile

geen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 203V5LSB26 LCD-monitor verfasst

Datum der Verwendung 2020-01-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 203V5LSB26 LCD-monitor verfasst

Datum der Verwendung 2020-01-11

15/05/2014

Italia

Italia

Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.

Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 203V5LSB26 Monitor LCD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 203V5LSB26 Monitor LCD verfasst

29/07/2019

Portugal

Portugal

Excelente

Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 203V5LSB26 Monitor LCD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 203V5LSB26 Monitor LCD verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.