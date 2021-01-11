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Eingestellt
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Erleben Sie lebendige LED-Bilder auf diesem Philips Monitor. Kompaktes Design und VESA-Halterung bieten Ihnen einen flexiblen Platz zum Arbeiten. Eine großartige Wahl!
V-Line
20 (49,5 cm/19,5" Diagonale)
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
Philips Monitore mit LED-Hintergrundbeleuchtung enthalten kein Quecksilber, eine der giftigsten natürlichen Substanzen, die für Mensch und Tier schädlich ist. Dadurch reduzieren die Monitore während ihrer gesamten Lebensdauer, also von der Herstellung bis zur Entsorgung, die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt.
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
E J Jong
11/01/2021
Nederland
De heer E Jong
Ik ben tevreden over de kwaliteit van beeldscherm type 203V
Vorteile
breed beeld, goede scherpte
Nachteile
geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 203V5LSB26 LCD-monitor verfasst
Datum der Verwendung 2020-01-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2020-01-11
PaoloIdeo
15/05/2014
Italia
Prodotto che rispecchia esattamente le caratteristiche esposte prima dell'acquisto.
Il monitor ha le qualità e le caratteristiche che cercavo: ottimo design (ottimo disegno dell'attacco cavi sia per la comodità di inserimento che per l'ingombro), ottime performances, ingombri ridotti. La qualità dell'immagine è ottima, inoltre il software permette molte regolazioni a proprio piacimento.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 203V5LSB26 Monitor LCD verfasst
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Fontinha
29/07/2019
Portugal
Excelente
Muito bom, luminosidade excelente e bonito design.
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