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Eingestellt
V-line
50,8 cm (20")
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
Jetzt können Sie all Ihre Multimedia-Anwendungen und sozialen Anwendungen mit Stereosound genießen. Diese integrierten Lautsprecher klingen nicht nur gut, sondern helfen Ihnen auch, externen Kabelsalat zu vermeiden und wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch freizugeben.
SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.
4.1
von 5
23
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
schönwetter
23/03/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Wir sind sehr zufrieden mit dem Kauf und vor allem mit dem sensationellen Preis-/Leistungsverhältnis. Wir empfehlen es jedermann/-frau
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 226V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
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gosafree
07/10/2013
Deutschland
einschalten & genießen
Nach dem anschließen an den PC konnte ich sofort den Monitor benutzen. Tolles Bild und satter Kontrast bei einfacher Menüführung. Die Software muss nicht unbedingt installiert werden, da das Steuerungsmenü recht einfach ist. Nur ein HDMI-Anschluss fehlt, aber den benötige ich nicht. Jetzt kann ich Full-HD voll digital genießen, so muss es sein.................
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Diese Bewertung wurde für 236V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
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Miki iz Nisa
02/11/2023
United Kingdom
Great
10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.
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Diese Bewertung wurde für 226V4LAB LCD monitor with LED backlight verfasst
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