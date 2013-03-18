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  • Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design
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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

220P4LPYES/00

5
| (1) Bewertung
Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design
Der Philips PowerSensor LED-Monitor verwendet 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.
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mit PowerSensor spart Energie und Geld

Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design

  • P-Line

  • 22 Zoll (55,9 cm)

  • 1.680 x 1.050

PowerSensor spart bis zu 80 % Energie

PowerSensor spart bis zu 80 % Energie

PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.

DisplayPort bietet Audio und Video über ein einziges langes Kabel

DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.

SmartErgoBase ermöglicht benutzerfreundliche Ergonomieeinstellungen

SmartErgoBase ermöglicht benutzerfreundliche Ergonomieeinstellungen

SmartErgoBase ist ein Monitorstandfuß, der ergonomischen Anzeigekomfort und Kabelmanagement ermöglicht. Seine vielen Einstellungsmöglichkeiten ermöglichen eine optimale Positionierung, die auch lange Arbeitstage erträglich macht. Das Kabelmanagement macht Schluss mit dem Kabelgewirr und schafft Ordnung am Arbeitsplatz.

Technische Daten

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Bewertungen

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5.0

von 5

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Bewertung

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18/03/2013

Italia

Italia

ottimo monitor

Ho appena comprato e configurato il philips come monitor secondario per mac book pro 13 (metà 2010). Finalmente ho risolto il problema dei font che si vedevano sfuocati con gli altri monitor da me testati. Ora con il philips riesco a lavorare su file word e excel senza un decadimento dei font eccessivo. Non ho mai capito perchè in ambiente windows tutti gli altri monitor avessero un decadimento dei font (aprendo per esempio un file excel su schermo esterno, rispetto al monitor dell apple). Le immagini inoltre sono molto buone, colori brillanti ed uniformi su tutta la superficie del pannello. Mi sento di consigliarlo sia per uso domestico/office che grafico.

Diese Bewertung wurde für Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED verfasst

Diese Bewertung wurde für Brilliance 220P4LPYES Monitor LCD, retroilluminazione LED verfasst

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