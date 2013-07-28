ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
  • Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
  • Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
  • Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

220V4LSB/00

4.3
| (12) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign. Mit SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 22 Zoll (55,9 cm)

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

12

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

28/07/2013

Österreich

Österreich

Geniales Produkt mit großartigen Eigenschaften

Man kann dieses Produkt nur weiter empfehlen. Hervorragende Qualität.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

16/07/2013

Österreich

Österreich

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

Seit ich dieses Produkt besitze, bin ich sehr zufrieden damit. Vorher hatte ich ein Monitor, der mir eine kleine Auflösung angeboten hatte, seit ich aber dieses Produkt habe, kann ich meine PC_Spiele jetzt in 16:9 Auflösung betreiben. Selbst wenn ich im Internet mit meinem alten Monitor war, hatte ich nicht die ganze Bandbreite geseh`n, ich mußte stehts mit der unteren leiste nach recht`s schieben, um die Informationen Rechte seite ablesen konnte. Aber mit diesem Produkt, bin Ich absolut zufrieden.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

12/09/2013

België

België

Tres tres bon moniteur

Rien a redire pour le momment Image exellente temp de reponse formidable

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 226V4LSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.