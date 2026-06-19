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Eingestellt

X-tremeVisionFahrzeugscheinwerferlampe

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Optimale Leistung dank X-treme

Philips X-tremeVision Autolampen zählen zu den hellsten auf dem Markt. Sie überstrahlen viele andere Autolampen und bieten bis zu 130 % mehr Helligkeit sowie einen leistungsstarken Lichtstrahl mit hoher Reichweite. Dadurch sehen Sie weiter, können schneller reagieren und sind sicherer unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 130 % helleres Licht

Optimale Leistung dank X-treme

  • Lampentyp: H4

  • Stückzahl pro Packung: 1

  • 12 V, 60/55 W

Deutlich weißeres Licht für mehr Komfort und Sicherheit

Das helle, weiße Licht (3.500 K) ist deutlich weißer als herkömmliche Scheinwerfer. Die patentierte Philips Gradient Coating-Technologie™ erzeugt ein leistungsstärkeres Licht. So profitieren Sie von einer der hellsten Beleuchtungen und können nachts komfortabel fahren.

Sicherheit über die gesamte Lebensdauer für gute Sicht und Sichtbarkeit

Sicherheit über die gesamte Lebensdauer für gute Sicht und Sichtbarkeit

Jeder mögliche Ausfall eines Ersatzteils ist ein Risiko für Sie und Ihr Fahrzeug. Dies gilt insbesondere für Scheinwerfer. Jede defekte Scheinwerferlampe reduziert die Sichtbarkeit und Sicherheit für Sie und den entgegenkommenden Verkehr. Philips X-tremeVision ist optimiert für eine lange, zuverlässige Lebensdauer. So können Sie länger sehen und gesehen werden als mit vielen anderen Hochleistungslampen.

Außergewöhnliche Qualität und Leistung des Lichtstrahls

Mit der Kombination aus besserer Sicht und höherer Farbtemperatur zählt Philips X-tremeVision zu den Halogenlampen mit der besten Lichtleistung.

Technische Daten

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