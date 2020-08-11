ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Hauptbild
  • Produktfoto von vorne
  • Alternatives Produktfoto
  • Hauptbild

Eingestellt

LCD-Monitor mit SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Bewertungen

Große LED-Bilder in lebendigen Farben

Genießen Sie lebendige LED-Bilder auf diesem Philips Monitor. Mit HDMI und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!

Alle Vorteile anzeigen

Große LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-Line

  • 22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast für Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.

HDMI-ready für perfekte Unterhaltung in Full HD

Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.

Kompaktes, platzsparendes Design

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.4

von 5

22

Bewertungen

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Top

Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst

Datum der Verwendung 2020-02-11

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst

Datum der Verwendung 2020-02-11

29/03/2021

España

España

Verifizierter Käufer

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Vorteile

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Nachteile

Una salida de audio?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite verfasst

Datum der Verwendung 2020-02-29

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite verfasst

Datum der Verwendung 2020-02-29

27/08/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

mooi helder beeldscherm

Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.

Vorteile

mooi beeld

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite verfasst

Datum der Verwendung 2019-07-27

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite verfasst

Datum der Verwendung 2019-07-27

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.