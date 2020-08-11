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Eingestellt
223V5LHSB2/00
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder auf diesem Philips Monitor. Mit HDMI und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
V-Line
22 (21,5"/54,6 cm Diagonale)
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
Ein HDMI ready-Gerät verfügt über sämtliche Hardware für den Empfang von HDMI-Signalen (High-Definition Multimedia Interface). Ein HDMI-Kabel ermöglicht hochwertige Audio- und Videosignale, die über ein einziges Kabel von einem PC oder anderen AV-Quellen (z. B. von Set-Top-Boxen, DVD-Playern, A/V-Receivern und Videokameras) übertragen werden.
3.4
von 5
22
Bewertungen
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Top
Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
Datum der Verwendung 2020-02-11
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
Datum der Verwendung 2020-02-11
Sator
29/03/2021
España
Verifizierter Käufer
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Vorteile
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Nachteile
Una salida de audio?
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite verfasst
Datum der Verwendung 2020-02-29
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite verfasst
Datum der Verwendung 2020-02-29
Vogelwaarde
27/08/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
mooi helder beeldscherm
Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.
Vorteile
mooi beeld
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-27
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite verfasst
Datum der Verwendung 2019-07-27