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Arrêté
223V5LHSB2/00
Excellentes images LED aux couleurs saisissantes
Cet écran Philips affiche des images LED saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et de SmartControl Lite. Un excellent choix !
V-line
22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)
SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.
Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).
3.4
sur 6
22
Avis
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Top
Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Date d'utilisation 2020-02-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Date d'utilisation 2020-02-11
Sator
29/03/2021
España
Acheteur vérifié
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Avantages
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Contre
Una salida de audio?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Date d'utilisation 2020-02-29
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Date d'utilisation 2020-02-29
Vogelwaarde
27/08/2020
Nederland
Acheteur vérifié
mooi helder beeldscherm
Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.
Avantages
mooi beeld
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Date d'utilisation 2019-07-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite
Date d'utilisation 2019-07-27