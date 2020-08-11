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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Avis

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Cet écran Philips affiche des images LED saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et de SmartControl Lite. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 22 (diag. 21,5" / 54,6 cm)

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Compatible HDMI pour un divertissement en Full HD

Un appareil compatible HDMI est équipé de l'ensemble du matériel requis pour accepter une source HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Un seul câble HDMI suffit pour transmettre des signaux audio et vidéo numériques de haute qualité provenant d'un PC ou d'un large éventail de sources audio/vidéo (décodeurs, lecteurs de DVD, récepteurs audio/vidéo et caméscopes).

Un design compact pour gagner de la place

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.4

sur 6

22

Avis

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Top

Als Monitor für den Gebrauch zum Laptop-anschließen ist er top. Klein und kompakt aber starke Leistung.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Date d'utilisation 2020-02-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Date d'utilisation 2020-02-11

29/03/2021

España

España

Acheteur vérifié

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Avantages

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Contre

Una salida de audio?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Date d'utilisation 2020-02-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Date d'utilisation 2020-02-29

27/08/2020

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

mooi helder beeldscherm

Dit is een mooi en helder beeldscherm voor een betaalbare prijs . Gemakkelijk aansluiten en alles werkte gelijk naar behoren . Ik ben er dik tevreden mee.

Avantages

mooi beeld

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Date d'utilisation 2019-07-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 223V5LHSB2 LCD-monitor met SmartControl Lite

Date d'utilisation 2019-07-27

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