USB-Port für einen noch umfangreicheren Multimediagenuss

Der universelle serielle Bus, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den Anschluss von PCs und Peripheriegeräten. Dank der hohen Geschwindigkeit und der niedrigen Anschaffungskosten hat sich USB inzwischen als Standardverfahren für den Anschluss von Peripheriegeräten an einen Computer durchgesetzt. Mit einem in Blickrichtung des Benutzers am Monitor angebrachten Anschluss lassen sich USB-Geräte am gewünschten Ort schnell und mühelos anschließen. (Ob USB 2.0 unterstützt wird, hängt von der USB-Konfiguration des PCs ab. Wenn der Monitor an einen PC mit USB 2.0-Unterstützung angeschlossen ist, ist er USB 2.0-kompatibel)