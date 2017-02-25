Go to promotion

Jetzt Ambilight TV kaufen & Assassin's Creed Game sichern!

Mehr erfahren

ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Foto der Fernbedienung
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Produktfoto von vorne
  • Hauptfoto des Produkts in Gebrauch
  • Produktfoto von vorne
  • Foto der Fernbedienung
  • Foto der Fernbedienung
  • Steckerseitige Zeichnung
  • Alternatives Produktfoto
  • Alternatives Produktfoto

Eingestellt

4000 seriesFlacher Full HD LED TV

22PFK4000/12

4.4

| (22) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Flacher Full HD LED TV

Alles, was Sie brauchen in kompaktem Design: der flache Philips LED TV der 4000er Serie mit Digital Crystal Clear. Genießen Sie lebhafte Bilder, klaren Sound und zusätzliche Funktionen, z. B. praktische weitere USB- und HDMI-Anschlüsse. Die perfekte Wahl für jeden Raum in Ihrem Zuhause.

Alle Vorteile anzeigen
TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit Digital Crystal Clear

Flacher Full HD LED TV

  • 56 cm (22")

  • Full HD LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Kompakter tragbarer Fernseher: immer da, wo der Spaß ist

Elegant, kompakt und leicht. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme in der Küche, bleiben beim Basteln in der Garage auf dem Laufenden und erfahren die neuesten Sportergebnisse beim Grillen. Ein solcher tragbarer Fernseher ist immer da, wo der Spaß ist!

Ultraschmaler Rahmen für mehr Bildgenuss

Ultraschmaler Rahmen für mehr Bildgenuss

Traditionelle Fernseher verfügen über einen Rahmen, der den Fernseher wie ein Bilderrahmen einfasst. Unser ultraschmaler Rahmen ist modern und dünn, damit Sie mehr Bild genießen können.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Bild von AWARD-7007370

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

22

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

25/02/2017

Suisse

Suisse

Dieses Produkt hat sehr viele nützliche Funktionen.

Der Fernseher hat sehr viele Funktionen.Die Installation der Sat Sender ist etwas unklar da es mehrere Möglichkeiten gibt.Bei der Tastenübersicht der Fernbedienung auf Seite 16 Oben ist ein Fehler:Taste 5 falsch beschrieben nicht SETUP sondern FORMAT. Taste 4 nicht FORMAT sondern SETUP.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst

02/01/2019

Deutschland

Deutschland

gute externe anschlussmöglichkeiten

klasse bild, ton..naja ist aber bei slim tv normal einrichtung -wie bei philipps üblich- ohne "abitur" geht es nicht. optik okay, schönes teil, kann man weiter empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst

31/05/2017

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Absolut Benutzerfreundlich!

Super klasse Produkt! Es war alles absolut einfach und schnell eingestellt und sortiert! Der Fernseher lässt sich einfach bedienen und ist absolut benutzerfreundlich! Eine Aufnahme zu programmieren ist ein klacks, sodass man das schnell mal nebenbei machen kann!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.