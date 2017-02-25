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Eingestellt
Flacher Full HD LED TV
Alles, was Sie brauchen in kompaktem Design: der flache Philips LED TV der 4000er Serie mit Digital Crystal Clear. Genießen Sie lebhafte Bilder, klaren Sound und zusätzliche Funktionen, z. B. praktische weitere USB- und HDMI-Anschlüsse. Die perfekte Wahl für jeden Raum in Ihrem Zuhause.
56 cm (22")
Full HD LED TV
DVB-T/C/S/S2
Elegant, kompakt und leicht. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme in der Küche, bleiben beim Basteln in der Garage auf dem Laufenden und erfahren die neuesten Sportergebnisse beim Grillen. Ein solcher tragbarer Fernseher ist immer da, wo der Spaß ist!
Traditionelle Fernseher verfügen über einen Rahmen, der den Fernseher wie ein Bilderrahmen einfasst. Unser ultraschmaler Rahmen ist modern und dünn, damit Sie mehr Bild genießen können.
Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblings-Seifenoper genießen, die Nachrichten verfolgen oder Videos mit Freunden schauen – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.
Auszeichnungen
4.4
von 5
22
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Heide47
25/02/2017
Suisse
Dieses Produkt hat sehr viele nützliche Funktionen.
Der Fernseher hat sehr viele Funktionen.Die Installation der Sat Sender ist etwas unklar da es mehrere Möglichkeiten gibt.Bei der Tastenübersicht der Fernbedienung auf Seite 16 Oben ist ein Fehler:Taste 5 falsch beschrieben nicht SETUP sondern FORMAT. Taste 4 nicht FORMAT sondern SETUP.
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Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFK4000 Flacher Full HD LED TV verfasst
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ziebie
02/01/2019
Deutschland
gute externe anschlussmöglichkeiten
klasse bild, ton..naja ist aber bei slim tv normal einrichtung -wie bei philipps üblich- ohne "abitur" geht es nicht. optik okay, schönes teil, kann man weiter empfehlen.
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Annika87
31/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Absolut Benutzerfreundlich!
Super klasse Produkt! Es war alles absolut einfach und schnell eingestellt und sortiert! Der Fernseher lässt sich einfach bedienen und ist absolut benutzerfreundlich! Eine Aufnahme zu programmieren ist ein klacks, sodass man das schnell mal nebenbei machen kann!
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Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen.
EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
(Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.