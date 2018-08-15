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4000 seriesUltraflacher Full-HD-LED-Fernseher

22PFS4022/12

3.2

| (108) Bewertungen

Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

Die Philips 4000 Serie – kleiner Bildschirm, großer Spaß! Die Größe des Bildschirms beeinträchtigt die Bildqualität in keinster Weise und durch das kompakte Design lässt sich der Fernseher beliebig in Ihrem gesamten Zuhause platzieren. Sein minimalistischer Look bereichert einfach jeden Raum.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher

  • 55 cm (22")

  • Full-HD-LED-Fernseher

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

USB zur Multimedia-Wiedergabe

USB zur Multimedia-Wiedergabe

Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Kompakter tragbarer Fernseher: immer da, wo der Spaß ist

Elegant, kompakt und leicht. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme in der Küche, bleiben beim Basteln in der Garage auf dem Laufenden und erfahren die neuesten Sportergebnisse beim Grillen. Ein solcher tragbarer Fernseher ist immer da, wo der Spaß ist!

Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

108

Bewertungen

15/08/2018

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

tolles Gerät

Schönes kleines Gerät, flach und sehr leicht mit einem guten Ton.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst

15/08/2018

Deutschland

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tolles Gerät

Schönes kleines Gerät, flach und sehr leicht mit einem guten Ton.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 22PFS4022 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst

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05/06/2018

Italia

Italia

HA TUTTO

io posseggo 8 televisori , ma questo 24 pollici li batte tutti. Due tuner , sistema di registrazione efficace e logico , full hd , software di buon livello ..... unico neo l'audio bassino causa altoparlanri messi sul retro , ma basta collegarci degli speaker esterni e si risolve . Brava Philips .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PFS4022 TV LED ultra sottile Full HD verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PFS4022 TV LED ultra sottile Full HD verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.