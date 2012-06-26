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Eingestellt
231P4QPYKES/00
P-line
58,4 cm
Full-HD-Display
PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Die eingebettete Webcam und das integrierte Mikrofon ermöglichen die Anzeige von und Kommunikation mit Kollegen und Kunden. Mit dieser einfachen Lösung können Sie durch Zusammenarbeit und Freigabe wertvolle Zeit und Reisekosten einsparen.
3.8
von 5
5
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Hundi
26/06/2012
Deutschland
Alles passt - Design und Bedienung
Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Zoks99
24/04/2016
Sverige
Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!
En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning verfasst
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kv56
17/04/2013
Suisse
Hervoragend bild
Bild und menu sehr gut, jedoch sound nicht Philips würdig
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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