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  • Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design
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Eingestellt

BrillianceIPS LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

231P4QPYKES/00

3.8
| (5) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design
Der Philips IPS LED-Monitor mit Webcam unterstützt Sie bei der Zusammenarbeit und Kommunikation und spart dabei Zeit und Geld.
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mit Webcam, spart Zeit und Geld

Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design

  • P-line

  • 58,4 cm

  • Full-HD-Display

PowerSensor spart bis zu 80 % Energie

PowerSensor spart bis zu 80 % Energie

PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

Webcam für Kommunikation und Zusammenarbeit

Die eingebettete Webcam und das integrierte Mikrofon ermöglichen die Anzeige von und Kommunikation mit Kollegen und Kunden. Mit dieser einfachen Lösung können Sie durch Zusammenarbeit und Freigabe wertvolle Zeit und Reisekosten einsparen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

5

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

3
2

26/06/2012

Deutschland

Deutschland

Alles passt - Design und Bedienung

Ein gestochen scharfes Bild. Sehr zufrieden mit der Bedienung.

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

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24/04/2016

Sverige

Sverige

Utmärk skärm,snabb och väldigt bra bild!

En underbar skärm, snabb och med mycket bra bild!! Verkligen att rekommendera..

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Diese Bewertung wurde für Brilliance 231P4QPYKES LCD-skärm med IPS och LED-bakgrundsbelysning verfasst

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17/04/2013

Suisse

Suisse

Hervoragend bild

Bild und menu sehr gut, jedoch sound nicht Philips würdig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

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