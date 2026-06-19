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  • Der weltweit erste ErgoSensor-Monitor
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Eingestellt

BrillianceIPS LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

231P4QRYES/00

Der weltweit erste ErgoSensor-Monitor
Der innovative Philips ErgoSensor-Monitor ist der weltweit erste intelligente Monitor, der Ihnen Empfehlungen für die ergonomisch richtige Sitzposition vor Ihrem Computerbildschirm gibt.
Alle Vorteile anzeigen

für gesundes und produktives Arbeiten

Der weltweit erste ErgoSensor-Monitor

  • P-line

  • 58,4 cm

  • Full-HD-Display

ErgoSensor für gesünderes Arbeiten

Philips ist fest davon überzeugt, dass die Arbeit an die Menschen angepasst sein sollte und nicht anders herum. Um einen gesunderen und produktiven Arbeitsplatz zu fördern, hat Philips die weltweit erste innovative Technologie mit dem Namen ErgoSensor entwickelt. Sie ist in den Monitor integriert und registriert und misst das Benutzerverhalten. ErgoSensor empfiehlt Benutzern eine ergonomische Haltung am Computer, gibt Korrekturfeedback zum optimalen Betrachtungsabstand und erinnert an Pausen. Darüber hinaus werden bis zu 80 % Energie gespart, wenn der Benutzer nicht vor dem Bildschirm sitzt, indem der Monitor ausgestellt wird.

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

DisplayPort bietet Audio und Video über ein einziges langes Kabel

DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.

Technische Daten

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