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  • Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

236V4LAB/00

4.1
| (23) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign. Mit Stereo-Lautsprechern und SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
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Mit Stereo-Lautsprechern

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-line

  • 58,4 cm

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Kraftvoller Sound mit 2 Lautsprechern mit je 2 Watt RMS

Jetzt können Sie all Ihre Multimedia-Anwendungen und sozialen Anwendungen mit Stereosound genießen. Diese integrierten Lautsprecher klingen nicht nur gut, sondern helfen Ihnen auch, externen Kabelsalat zu vermeiden und wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch freizugeben.

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

23

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

1

23/03/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Wir sind sehr zufrieden mit dem Kauf und vor allem mit dem sensationellen Preis-/Leistungsverhältnis. Wir empfehlen es jedermann/-frau

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Diese Bewertung wurde für 226V4LAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

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07/10/2013

Deutschland

Deutschland

einschalten & genießen

Nach dem anschließen an den PC konnte ich sofort den Monitor benutzen. Tolles Bild und satter Kontrast bei einfacher Menüführung. Die Software muss nicht unbedingt installiert werden, da das Steuerungsmenü recht einfach ist. Nur ein HDMI-Anschluss fehlt, aber den benötige ich nicht. Jetzt kann ich Full-HD voll digital genießen, so muss es sein.................

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02/11/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great

10 years of using with out any isue. Philips makes monitors the best.

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Diese Bewertung wurde für 226V4LAB LCD monitor with LED backlight verfasst

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