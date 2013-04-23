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  • Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

236V4LHAB/00

4.3
| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign. Mit HDMI und Stereo-Lautsprechern. Eine großartige Wahl!
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Mit Stereo-Lautsprechern

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-line

  • 58,4 cm

LED-Technologie für lebendige Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Kraftvoller Sound mit 2 Lautsprechern mit je 2 Watt RMS

Jetzt können Sie all Ihre Multimedia-Anwendungen und sozialen Anwendungen mit Stereosound genießen. Diese integrierten Lautsprecher klingen nicht nur gut, sondern helfen Ihnen auch, externen Kabelsalat zu vermeiden und wertvollen Platz auf Ihrem Schreibtisch freizugeben.

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.3

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

23/04/2013

Deutschland

Deutschland

top gerät

Super Bild, tolle Farben, Ton könnte besser sein. Installation einfach und schnell. Design klar und funktionell. Absolut zu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 236V4LHAB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

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03/07/2013

France

France

trés bon écran mais il y a des mais

Écran très bien protégé à l'achat et un fonctionnement très correct dans n’importe quelle situation surtout pour son prix intéressant pour un 23ˮ. Petit problèmes de réaction dans l’OSD et de disposition des boutons difficilement reconnaissables.

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Diese Bewertung wurde für 236V4LHAB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst

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09/09/2013

Italia

Italia

E' un prodotto con buon rapporto prezzo-prestazioni.

Consiglierei di acquistarlo per le sue caratteristiche performanti.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 236V4LHAB Monitor LCD con retroilluminazione LED verfasst

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