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Eingestellt

LCD-Monitor

237E7QDSB/00

3.8

| (4) Bewertungen

Leuchtende Farben, kristallklare Details

Dieser großartige Breitbild-Monitor bietet lebendige Farben und präzise Details in einem eleganten Design, das jedem Zuhause oder Büro einen frischen Look verleiht.

Alle Vorteile anzeigen

in einem eleganten Design

Leuchtende Farben, kristallklare Details

  • E-Line

  • 58,4 cm (23")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

AH-IPS-Display für überwältigende Bilder bei großen Betrachtungswinkeln

AH-IPS-Display für überwältigende Bilder bei großen Betrachtungswinkeln

AH-IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit AH-IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.

Technische Daten

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3.8

von 5

4

Bewertungen

3
2

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Value for money

Given the price.. I don't see how you can do better? It works.

Diese Bewertung wurde für 237E7QDSB LCD monitor verfasst

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27/02/2017

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Rapporto qualità/prezzo davvero eccellente

Trovo il rapporto qualità/prezzo davvero eccellente.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 227E7QDSB Monitor LCD verfasst

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28/11/2016

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super schöner Bildschirm

Ich habe den Bildschirm gekauft, um das Erscheinungsbild vom 15 Zoll Laptop zu verbessern. Hat alles super geklappt mit dem anschliessen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 237E7QDSB LCD-Monitor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.

  2. Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.

  3. Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion

  4. Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org

  5. Die Wortmarke/das Warenzeichen "AH-IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  6. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse