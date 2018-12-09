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Eingestellt
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige Bilder auf diesem Philips Monitor. Mit HDMI und Stereo-Lautsprechern. Eine großartige Wahl!
V-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
IPS-ADS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS-ADS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
4.2
von 5
6
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
MAKE
09/12/2018
Deutschland
240V5QDAB
Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.
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Diese Bewertung wurde für 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
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Personal
06/02/2017
España
Buen producto.
Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.
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Diese Bewertung wurde für 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite verfasst
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BertOlof1962
28/10/2016
Sverige
Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.
Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.
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Diese Bewertung wurde für 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite verfasst
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Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
HDMI-Kabel variieren je nach Region und Modell.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse