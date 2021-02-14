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  • Energy Label Europe E
    Brillantes, interaktives Display mit SmoothTouch
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MonitorLCD-Monitor mit SmoothTouch

242B9T/00

4.4
| (12) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.
Brillantes, interaktives Display mit SmoothTouch
Ein robuster, wasser- und staubdichter Monitor zum flexiblen Einsatz an jedem Ort, mit beweglicher Standhalterung für verschiedene Winkel ganz nach Ihrem Bedarf. Bietet einfache und intuitive Verwendung zwischen Anwendungen und steigert die Produktivität erheblich.
Alle Vorteile anzeigen

Brillantes, interaktives Display mit SmoothTouch

  • B-Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

SmoothTouch Display für natürliche, flüssige Reaktion auf Berührungen

SmoothTouch Display für natürliche, flüssige Reaktion auf Berührungen

Dieses Philips Display verwendet die projizierte, kapazitive 10-Punkt-Touch-Technologie für flüssige Reaktion. Jetzt können Sie die neuen Funktionen Touch-basierter Anwendungen umfassend nutzen und Ihre älteren Anwendungen zum Leben erwecken. Sie können mit 10 Fingern tippen oder interaktive Spiele mit Ihren Freunden spielen. Arbeiten Sie mit Kollegen interaktiv zusammen und steigern Sie Ihre Produktivität und Effizienz.

Die Monitorvorderseite erfüllt IP65 für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub

Die Monitorvorderseite erfüllt IP65 für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub

In Umgebungen ohne optimale Bedingungen benötigen Sie einen Monitor, der Wasserspritzer und Staub, wie sie im Alltag ständig vorkommen, aushalten kann. Die im internationalen Standard IEC/EN 60529 festgelegten Schutzklassen werden verwendet, um den Grad der Dichtfähigkeit von Elektrikgehäusen gegen Eindringen von Fremdkörpern und Feuchtigkeit anzuzeigen. Dieser Philips Monitor erfüllt die Schutzklasse für Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub, er widersteht Wasserspritzern und Staub, wie sie im alltäglichen Gebrauch auftreten.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

12

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

14/02/2021

Suisse

Suisse

Top Bildschirm

Ein Bildschirm der sowohl hinsichtlich Verarbeitungsqualität und Bildwiedergabe absolut überzeugt! Einfacher Aufbau, Anschluss und Einstellung! Perfekter Monitor in Kombination mit einem MacBook Pro. Gebotener Wert, Qualität und Eindruck zu diesem Preis muss erst mal einer nachmachen! Bravo Philips, da weiss man was man hat!

Vorteile

Verarbeitung, Bildwiedergabe, Bedienung

Nachteile

Such vergebens nach Nachteilen

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Diese Bewertung wurde für 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst

27/03/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Tolles Bild. Toller Monitor

Super Bild. Toller Monitor. Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz. So geht der Monitor in den Ruhezustand und verbrauch kaum Strom. Das schont auch den Bildschirm und die Elektronic.

Vorteile

Besonders gut finde ich den Sensor, der erkennt, ob Jemand vor dem Monitor sitz.

Nachteile

Nicht ganz günstig, aber sein Geld wert!

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Diese Bewertung wurde für 252B9 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst

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27/02/2021

België

België

Très bon écran usb C pour un prix abodable!

L'écran est bon, les réglages sont intuitif. les options couleurs sont plus que suffisantes pour un usage domestique ou professionnel. Très bonne diversité de connectiques. facile d'emploi. Prise en main et montage facile.

Vorteile

usb c, connectivités, rapport qualité/prix

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Diese Bewertung wurde für Business Monitor 243B9 Moniteur LCD avec USB-C verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Material und Dicke des Handschuhs: Nitril (0,15 mm), Baumwolle (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  4. Bitte sehen Sie im Benutzerhandbuch unter "SmoothTouch" nach, um weitere Informationen zu den Betriebssystemen, die die Touch-Funktion unterstützen, zu erhalten.

  5. Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard

  6. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.