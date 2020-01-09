Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Lebendige, realitätsgetreue Bilder
Dieser großartige Breitbild-Monitor mit Ultra Wide Color Technologie bietet atemberaubende Bildqualität in einem eleganten Design, das jedem Zuhause oder Büro einen frischen Look verleiht.
E-Line
24 (Bildfläche 23,6"/59,9 cm)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
4.3
von 5
26
Bewertungen
92%
empfehlen dieses Produkt.
Konne
09/01/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gut
Super Bild und sieht schick aus Ton. Ton ist auch akzeptabel
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst
Datum der Verwendung 2018-12-09
Henor
06/02/2018
Deutschland
Schickes Gerät mit guter Bildqualität
Der Bildschirm war in 5 Minuten ausgepackt, aufgebaut und angeschlossen. Korrekturen waren nicht erforderlich. Ich habe allerdings versucht, mich im Menu zurecht zu finden. Das geht nicht gerade einfach. Das kenne ich von anderen Herstellern anders, nämlich bedienerfreundlicher. Daher gabs nur 4 Sterne für die Benutzerfreundlichkeit. Trotzdem eindeutige Kaufempfehlung, weil auch der Preis passte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst
thomas120
24/11/2017
Deutschland
Top / Preis Leistung
Auspacken , Aufstellen los legen . Ich musste nichts außer der Schärfe nachstellen . Bin bis jetzt sehr zufrieden . Kaufempfehlung .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 323E7QDAB LCD-Display verfasst
Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.
Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Stand-by/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org
HDMI-Kabel variieren je nach Region und Modell.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,7 %
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.