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Eingestellt
LightFrame 2™
23,6"/60 cm
Philips führt mit der einzigartigen LightFrame-Technologie die lange Tradition fort, Innovationen sinnvoll einzusetzen. Grundlage für die LightFrame-Technologie ist die wissenschaftliche Erkenntnis, dass blaues Licht, das den dritten Rezeptor des Auges passiert, Ihre biologische Uhr auffrischt, Sie mit neuer Energie versorgt und Ihnen ein Wohlgefühl vermittelt. Durch die Verwendung speziell entwickelter exklusiver Materialien sendet ein Philips LightFrame-Monitor vom Rahmen aus ein blaues Licht mit einer bestimmten Wellenlänge, durch das Sie Augenmüdigkeit verringern und sich besser konzentrieren können, sogar nach langer Zeit vor dem Bildschirm.
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck!
4.4
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
AndreasMuller
09/09/2012
Deutschland
Super zum arbeiten und programmieren...
Der perfekte Monitor zum arbeiten und programmieren. Hilft den Augen mit einem super Bild, auch PDF-Dateien sind lange ohne Ermüdung lesbar :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 248X3LFHSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Bubu51
25/04/2014
France
Pourquoi chercher ailleurs?
Changement radical de mon vieux moniteur agé de 15 ans. Disign agréable, j'ai apprécié le contour lumineux. Temps de réponse - rendu des couleurs - belle image - les différents modes de réglages. Bref un achat sans regret.
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Diese Bewertung wurde für Brilliance 248X3LFHSB Moniteur LCD avec rétroéclairage LED verfasst
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Dingflofbips
17/05/2013
Nederland
Fijne monitor
Ik weet niet of het wetenschappelijk is bewezen, maar de blauwe rand geeft een prettig gevoel bij het werken. Ook geeft het de monitor een mooie science fiction uitstraling wat ik zelf wel leuk vind. Het beeld is scherp en heeft mooi contrast. Is overigens via presets of handmatig verder naar smaak aan te passen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 248X3LFHSB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst
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