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4000 seriesUltraflacher LED TV

24PHS4031/12

4

| (22) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Ultraflacher LED TV

Das moderne Design der Philips 4000-Serie mit Digital Crystal Clear wertet Ihr Zuhause auf. Erleben Sie HEVC-Bildqualität und klaren Klang und genießen Sie ein optimales Entertainment-Erlebnis.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

Mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher LED TV

  • 60 cm (24")

  • LED TV

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Besonders schlankes Design für mehr Eleganz

Besonders schlankes Design für mehr Eleganz

Schlank, modern, elegant, präzise. Das ist das ultraschmale Design von Philips. Es ist nicht verwunderlich, dass etwas so Schlankes so viel Aufsehen erregt und Ihrer Einrichtung so viel Eleganz verleihen kann.

Hauchdünne Standfüße in Schwarz

Dunkel, mysteriös und unglaublich leistungsstark. Die schwarzen Standfüße von Philips heben Ihren Fernseher auf ein neues Niveau. Die stabile Konstruktion, verpackt in einem ultradünnen Design, steht sinnbildlich für die Eleganz und den Stil Ihres neuen Fernsehers. Betrachtet man den leistungsstarken Halt, ist es wirklich ein Wunder, wie so etwas Kleines so viel bewirken kann.

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

22

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

1

11/05/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

kleiner schneller Brillianter

Der Philips steht in meiner kleinen Ferienwohnung. Ich benutze ihn vor allem für Sportsendungen. Die Darstellung ist perfekt. Auch bei schnellen Bewegungen gibt es keine Echobilder. Ausgezeichnet. Ich sitze im Abstand von 2-3 Meter vom Bildschirm und kann so fein aufgelöste Fussballmatch-Bilder aus der Totale geniessen. Der Ton ist flach und hat kein Volumen, was solls, mir genügt's

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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14/01/2018

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top, für das Kinderzimmer genau richtig!

Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4031 Ultraflacher LED TV verfasst

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14/01/2018

Deutschland

Deutschland

Top, für das Kinderzimmer genau richtig!

Das Gerät ist genau richtig für ein nicht zu großes Kinderzimmer. Wir nutzen es sowohl als TV-Gerät wie auch als Monitor für den Laptop und den DVD-Player. Sowohl Bild als auch Ton sind für diesen Zweck optimal. Das Preis / Leistungsverhältnis ist Top. Ich kann das Gerät nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.