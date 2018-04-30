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Eingestellt

4000 seriesUltraflacher LED-Fernseher

24PHS4032/12

3.6

| (18) Bewertungen

Ultraflacher LED-Fernseher

Tragbar und wunderschön. Der Philips Fernseher der 4000er Serie begleitet Sie überall hin. Das superschlanke Design und der glatte, weiße Rahmen machen ihn zu einer perfekten Ergänzung für jeden Raum.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben. 1

mit Digital Crystal Clear

Ultraflacher LED-Fernseher

  • 60 cm (24")

  • LED-Fernseher

  • DVB T/T2/T2-HD/C/S/S2

Digital Crystal Clear: Präzision, die Sie teilen möchten

Für natürliche Bilder aus jeder Quelle hat Philips Digital Crystal Clear entwickelt. Ob Sie nun Ihre Lieblingssendungen oder -filme genießen, die Nachrichten verfolgen oder einen Videoabend mit Freunden veranstalten – alle Inhalte werden mit optimalem Kontrast, brillanten Farben und hoher Schärfe wiedergegeben.

LED TV für Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

Mit LED-Hintergrundbeleuchtung genießen Sie einen niedrigeren Energieverbrauch und klare Linien mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und lebhaften Farben.

Der Picture Performance Index verbessert jedes einzelne Fernsehelement

Der Picture Performance Index verbessert jedes einzelne Fernsehelement

Der Picture Performance Index kombiniert die Philips Bildtechnologie sowie fortschrittliche Bildverarbeitungs-Engines, um die Wahrnehmungselemente zu verbessern: Schärfe, Bewegungen, Kontrast und Farben. Egal aus welcher Quelle, Sie können stets gestochen scharfe Bilder mit unglaublicher Detailtreue und -tiefe, die dunkelsten Schwarz- und die hellsten Weißtöne, die lebendigsten, brillantesten Farben sowie natürliche, lebensechte Hauttöne genießen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

18

Bewertungen

3
2

30/04/2018

Deutschland

Deutschland

Top Design & tolles Bild

Sehr hübscher Fernseher mit leichter Bedienbarkeit und tollem Bild. Für diese Preisklasse einfach toll. Der Ton ist nicht so dolle, aber ein tolles ruckelfreies Bild war mir wichtiger!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHS4032 Ultraflacher LED TV verfasst

13/03/2018

Deutschland

Deutschland

Einfach gigantisch

Sehr erstaunlich was dieser kleiner TV leistet. Super Bild und super Sound.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 24PHS4032 Ultraflacher LED-Fernseher verfasst

18/07/2018

Italia

Italia

Perfetto

Sono cliente PHILIPS da SEMPRE. Ottimo prodotto, anche in vista degli aggiornamenti sul digitale terrestre prossimi a venire. Grazie e buon lavoro!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 4000 series 32PHS4032 TV LED ultra sottile verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.