Vollfarbiges ePaper-Display

Es zeigt 60.000 Farben, einschließlich Blau, an und ermöglicht so klare und sichere Nachrichten. Mit 16 GB internem Speicher ist kein externer Media Player erforderlich. Schließen Sie das Gerät an eine Stromquelle an, um neue statische Inhalte zur sofortigen Wiedergabe über USB-, LAN- oder WLAN-Verbindungen hochzuladen.