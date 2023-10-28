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Gaming MonitorFull HD Gaming-Monitor

25M2N3200W/01

4

| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.

Mehr fürs Gaming

Unsere Priorität ist eine "top" Geschwindigkeit. Dieser Monitor verfügt über eine Aktualisierungsrate von 240 Hz und ein 16:9 Full HD-Display, sodass Sie Ihr Spiel in Echtzeit mit gestochen scharfen und detailreichen Bildern genießen können.

Alle Vorteile anzeigen

Mehr fürs Gaming

  • Evnia 3000

  • 25 (24,5"/62,2 Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

Ultraschnelle Bildwiederholrate von 240 Hz für praktisch verzögerungsfreies Gaming

Ultraschnelle Bildwiederholrate von 240 Hz für praktisch verzögerungsfreies Gaming

Bei besonders intensiven und fesselnden Action-Games sorgt die ultraschnelle Bildwiederholrate von 240 Hz für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gaming-Erlebnis. Dieser Philips Monitor aktualisiert das Bild bis zu 240 Mal pro Sekunde und ist damit deutlich schneller als ein Standardmonitor. Insbesondere bei rasanten Spielen wie FPS- und Rennspielen bietet 240 Hz eine überragende Bewegungsdarstellung und Bildschärfe. Mit einem Philips 240 Hz Monitor erscheinen Actionsequenzen im Gameplay ruckel- und schlierenfrei. So tauchen Sie noch tiefer ins Spiel ein und erleben es hautnah.

Kurze Reaktionszeit von 0,5 ms für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges Spielerlebnis

Kurze Reaktionszeit von 0,5 ms für gestochen scharfe Bilder und ein flüssiges Spielerlebnis

Philips Evnia mit einer Smart MBR von 0,5 ms beseitigt effektiv verschwommene Bilder und Bewegungsunschärfen, sodass die Bilder schärfer und präziser dargestellt werden, für ein optimales Spielerlebnis. Schnelle Action und dramatische Übergänge werden flüssig wiedergegeben. Die beste Wahl bei aufregenden Spielen.

Eine geringe Eingabeverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und Monitor

Eine geringe Eingabeverzögerung reduziert die Zeitverzögerung zwischen Geräten und Monitor

Die Eingangsverzögerung bezeichnet die Zeitspanne zwischen der Ausführung einer Aktion mit angeschlossenen Geräten und der Anzeige des Ergebnisses auf dem Bildschirm. Eine geringe Eingangsverzögerung verkürzt die Zeit zwischen der Eingabe eines Befehls über Ihre Geräte und dessen Darstellung auf dem Monitor. Dies verbessert das Spielerlebnis bei Games, die schnelle Reaktionen erfordern, erheblich und ist besonders wichtig für schnelle, wettbewerbsorientierte Spiele.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1

Bewertung

100%

empfehlen dieses Produkt.

5
3
2
1

28/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Great budget gaming monitor!

Fast VA panel with 240hz. My model was able to be oc'ed to 245hz without frameskipping. No problem with bad ghosting (for VA - it is a great result) during gaming or scrolling.

Vorteile

Fast VA, Headphone holder, not perfect but good contrast and colors out of the box, can be enhanced with some tweaking.

Nachteile

No saturation option to change in the monitor's menu. No option to move or choose a form of the crosshair in the monitor's menu (default form is too big and closes too many picture)..

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor verfasst

Date of Use 2022-09-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Gaming Monitor 25M2N3200W Full HD gaming monitor verfasst

Date of Use 2022-09-28

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Haftungsausschlüsse

  1. Stellen Sie für eine optimale Ausgangsleistung immer sicher, dass Ihre Grafikkarte die maximale Auflösung und Aktualisierungsrate dieses Philips Displays erreichen kann.

  2. Antwortzeitwert gleich SmartResponse

  3. Smart MPRT passt die Helligkeit für die Reduzierung von Unschärfe an, sodass die Helligkeit nicht manuell angepasst werden kann, wenn Smart MPRT eingeschaltet ist. Um Bewegungsunschärfe zu reduzieren, wird die LED-Hintergrundbeleuchtung synchron mit der Bildschirmaktualisierung angezeigt, was zu einer spürbaren Veränderung der Helligkeit führen kann.

  4. Smart MPRT ist ein für Spiele optimierter Modus. Die Aktivierung von Smart MPRT kann zu einem auffälligen Flackern des Bildschirms führen. Es wird empfohlen, den Modus auszuschalten, wenn Sie die Spielfunktion nicht verwenden.

  5. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  6. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  7. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.