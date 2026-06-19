Blitzschnelle Aktualisierungsrate von 280 Hz für ein flüssiges Spielerlebnis

Mit dem Philips Evnia Monitor und 280 Hz erleben Sie Gaming auf völlig neue Weise. Die geringe Eingangsverzögerung sowie die Variable Refresh Rate (VRR) bieten Ihnen einen immersiven Gaming-Vorteil. Darüber hinaus ermöglicht unser Weitwinkel-Panel mit hoher Auflösung ein realistisches Gaming-Erlebnis und unübertroffene Farbgenauigkeit. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche, denn der verstellbare Standfuß bietet Ihnen den Komfort, den Sie benötigen, und die flimmerfreie Technologie sorgt für ein einfaches Betrachtungserlebnis, sodass Sie unbeschwert spielen können.