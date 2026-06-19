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Eingestellt
271P4QPJES/00
P-line
68,6 cm (27")
Full-HD-Display
PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.
Das Philips AMVA-LED-Display verwendet erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist es aber für Fotos, das Surfen in Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, wodurch sie selbst im 90-Grad-Schwenkmodus gestochen scharfe Bilder sehen
DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.
Bewertungen
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