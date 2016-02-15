ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Energy Label Europe B
    Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis
  • Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis
  • Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis
  • Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis
  • Energy Label Europe B
    Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis
  • Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis
  • Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis
  • Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis

Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

4.8
| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis
Zeigen Sie es Ihren Gegnern wie nie zuvor. Der Philips 68,6 cm (27") Gaming-Monitor 272G5DYEB mit NVIDIA G-SYNC™-Technologie verhindert ein Abreißen und Ruckeln der Bilder und bietet stattdessen flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis.
Alle Vorteile anzeigen

NVIDIA G-SYNC™-Technologie

Flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis

  • G-Line

  • 144 Hz

  • 68,6 cm (27")

NVIDIA G-SYNC™ für flüssiges und schnelles Gaming

NVIDIA G-SYNC™ für flüssiges und schnelles Gaming

NVIDIA G-SYNC™ ist eine bahnbrechende neue Display-Technologie, die flüssige und schnelle Bilder für ein optimales Gaming-Erlebnis bietet. Die revolutionäre G-SYNC™-Leistung wird durch eine Synchronisierung der Aktualisierungsrate mit dem Grafikprozessor in Ihrem GeForce GTX-PC erreicht und verhindert ein Abreißen der Bilder bzw. minimiert das Ruckeln der Ansicht und Verzögerungen bei der Eingabe. Das Ergebnis: Szenen werden sofort angezeigt, Objekte erscheinen schärfer, und das Spiel verläuft flüssiger. So genießen Sie nicht nur ein beeindruckendes visuelles Erlebnis, sondern sind Ihren Gegnern immer einen Schritt voraus.

144 Hz Aktualisierungsrate für ultra glatte, brillante Bilder

144 Hz Aktualisierungsrate für ultra glatte, brillante Bilder

Sie spielen intensives, kompetitives Gaming. Sie verlangen einen Monitor mit ruckelfreien Bildern ohne Verzögerungen. Dieser Philips Gaming-Monitor baut das Bild bis zu 144 Mal pro Sekunde neu auf und ist damit effektiv 2,4 mal schneller als ein Standardmonitor. Bei einer niedrigeren Bildrate kann es den Anschein haben, dass Ihre Feinde auf dem Bildschirm von Ort zu Ort springen, sodass sie schwerer zu treffen sind. Mit einer Bildrate von 144 Hz hingegen erhalten Sie diese ausschlaggebenden fehlenden Bilder auf dem Bildschirm, die die feindliche Bewegung in einem fließenden Bewegungsablauf darstellen, sodass Sie Ihre Feinde leicht anvisieren können. Die extrem niedrige Eingangsverzögerung ohne Tearing macht diesen Philips Monitor zu Ihrem perfekter Gamingpartner.

SmartResponse: 1 ms für schnelles Spielen

SmartResponse: 1 ms für schnelles Spielen

SmartResponse ist eine exklusive Übersteuerungstechnologie von Philips, die bei entsprechender Aktivierung die Reaktionszeiten automatisch an bestimmte Anwendungsanforderungen von Spielen, Filmen usw. anpasst, da diese eine schnellere Reaktionszeit erfordern, damit ruckelfreie Bilder ohne Verzögerung und Geisterbilder möglich sind.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

15/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Wow! Value for money and great visual experience

I am partially sighted and even I can see the difference in the Colour depth and clarity of this monitor. I would seriously recommend this monitor to anyone plays games or watches films on their computers. Being partially sighted the MHz speed is a big thing when playing games. TV's? don't use them for playing games quality is non existent.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™ verfasst

04/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

value for money

Obviously this is not the most expensive monitor, but the performance for gaming has not let me down, colours sharp and because of refresh rate the picture quality has been what i expected. Overall thumbs up.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB LCD monitor with NVIDIA G-SYNC™ verfasst

03/11/2015

Italia

Italia

Ottimo monitor

Il monitor in questione è un TN dalle eccezionali caratteristiche tecniche. Pur non avendo i colori di un IPS è senza dubbio uno schermo con ottima taratura e buoni angoli di visione. E' concepito per il gaming: G-Sync, 144Hz e supporto del 3D Vision 2. E' un full hd da 27 pollici: potrebbe sembrare un po' bassa la risoluzione per uno schermo di queste dimensioni, ma in realtà è perfetta e non affatica minimamente la vista. Ottima la qualità dei materiali con cui è costruito: la base è solidissima e le plastiche non sono per nulla economiche. In aggiunta ha 4 uscite USB 3.0 estremamente comode, collocate sul retro. Da acquistare a occhi chiusi se si è patiti di film e videogiochi (anche 3D).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD con NVIDIA G-SYNC™ verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Stellen Sie sicher, dass Ihr PC Windows 7 oder höher ausführt und die Grafikkarte Nvidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU oder höher hat und mit dem neuesten Treiber aktualisiert ist.

  2. G-Sync-Modus, ULMB-Modus und 3D-Nachtsichtmodus funktionieren gleichzeitig und unabhängig voneinander. Sobald einer der Modi aktiviert ist, müssen die anderen beiden Modi deaktiviert werden.

  3. ULM ist nur bei 85, 100 und 120 Hz aktiviert. 3D Vision ist nur bei 100 und 120 Hz aktiviert.

  4. NVIDIA- und DisplayPort-Verbindung sind für G-SYNC™ erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.geforce.com/g-sync.

  5. Bei etwaigen Fragen zur 144 Hz-Leistung wenden Sie sich bitte direkt an den Kartenhersteller.

  6. Copyright 2014 NVIDIA Corporation. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC und 3D Vision sind Marken und/oder eingetragene Marken der NVIDIA Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

  7. BATMAN: ARKHAM ORIGINS Software Copyright 2013 Warner Bros. Entertainment Inc. Entwickelt von WB Games Montreal und Splash Damage. BATMAN und alle Charaktere und ihre Erkennungsmerkmale und verwandte Elemente sind Marken von DC Comics, Copyright 2013. Alle Rechte vorbehalten.

  8. WB GAMES LOGO, WB SHIELD: ™ & Copyright Warner Bros. Entertainment Inc. (s13)