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LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

273P3LPHEB/00

4

| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Der innovative PowerSensor-Monitor spart Energie und Geld

Der umweltfreundliche, EPEAT Gold-zertifizierte Philips Professional LED-Monitor 273P3 mit intelligentem PowerSensor erkennt die Anwesenheit eines Benutzers und passt den Energieverbrauch entsprechend an. So spart er bis zu 80 % Energiekosten!

Alle Vorteile anzeigen

Der innovative PowerSensor-Monitor spart Energie und Geld

  • P-line

  • 68,6 cm (27")

Integrierte Lautsprecher ohne Kabelprobleme

Im Display sind Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Höhenverstellbar für eine optimale Sitzposition

Der Super Ergo Fuß ist ein benutzerfreundlicher Philips Monitorstandfuß, der durch seine vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten (schwenkbar, neigbar, höhenverstellbar und um 90 Grad drehbar) individuelle Anpassungen sowie ein komfortables und effizientes Arbeiten ermöglicht.

Schwenk- und neigbar für den idealen Betrachtungswinkel

Mit dem Schwenk- und Neigemechanismus des Standfußes kann der Monitor nach vorn oder hinten geschwenkt bzw. geneigt werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertungen

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30/03/2016

Suisse

Suisse

TV bleibt oft hängen.

Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.

Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

22/11/2016

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sensoren kaum zu sehen

Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. EPEAT Gold ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.