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Eingestellt
273P3LPHEB/00
Der innovative PowerSensor-Monitor spart Energie und Geld
Der umweltfreundliche, EPEAT Gold-zertifizierte Philips Professional LED-Monitor 273P3 mit intelligentem PowerSensor erkennt die Anwesenheit eines Benutzers und passt den Energieverbrauch entsprechend an. So spart er bis zu 80 % Energiekosten!
P-line
68,6 cm (27")
Im Display sind Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
Der Super Ergo Fuß ist ein benutzerfreundlicher Philips Monitorstandfuß, der durch seine vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten (schwenkbar, neigbar, höhenverstellbar und um 90 Grad drehbar) individuelle Anpassungen sowie ein komfortables und effizientes Arbeiten ermöglicht.
Mit dem Schwenk- und Neigemechanismus des Standfußes kann der Monitor nach vorn oder hinten geschwenkt bzw. geneigt werden.
4.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
acsp
30/03/2016
Suisse
TV bleibt oft hängen.
Je länger je mehr bleibt TV hängen... Einzige Abhilfe: Stromkabel ausziehen und wieder einstecken. Sonst super Bild.
Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Leechmi
22/11/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sensoren kaum zu sehen
Das Gerät selbst ist ganz in Ordnung. Bei allen Einstellungen hat man ein klares Bild ohne schlieren und ruckelfrei . Nur die Kennzeichnung der Sensoren sind kaum zusehen . Hierfür braucht man eine Taschenlampe ansonsten sind sie nicht zusehen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273P3LPHEB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
EPEAT Gold ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.