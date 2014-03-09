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Eingestellt
Der innovative PowerSensor-Monitor spart Energie und Geld
Der umweltfreundliche, EPEAT Gold-zertifizierte Philips Professional LED-Monitor 273P3 mit intelligentem PowerSensor erkennt die Anwesenheit eines Benutzers und passt den Energieverbrauch entsprechend an. So spart er bis zu 80 % Energiekosten!
P-line
68,6 cm (27")
PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.
Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.
EPEAT GOLD-zertifizierte Philips Monitore garantieren Gesundheits- und Umweltschutz und sind äußerst energieeffizient. So stellen sie eine geringe Emission der für die Klimaveränderung verantwortlichen Treibhausgase sicher. Das EPEAT-Programm (Electronic Product Environmental Assessment Tool) hilft Kunden beim Bewerten, Vergleichen und Auswählen von Monitoren basierend auf 51 Kriterien, die von der US EPA (US Environmental Protection Agency) unterstützt werden. Die GOLD-Zertifizierung garantiert, dass mind. 30 % gebrauchte Kunstharze verwendet werden, sodass giftige Stoffe und Sondermüll reduziert werden. EPEAT Gold ist nur dort gültig, wo Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
4.7
von 5
13
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Horst
09/03/2014
Suisse
ausgezeichnet
Schönes Produkt mit Super Leistung! Dieses Produkt kann ich weiter empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 273P3LPHES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
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IFOX
11/05/2012
Deutschland
Spitzenprodukt
Top-Monitor, die nächsten die wir anschaffen, wird wieder ein 273P3LPHES. Am wichtigsten war uns die Höhenverstellung, das Design und kein Hochglanzrahmen.
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Diese Bewertung wurde für 273P3LPHES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
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ijsco
14/04/2014
Nederland
is een zeer goed product
ben zeer tevreden over het beeld en geluid en de bediening
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Diese Bewertung wurde für 273P3LPHES LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting verfasst
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EPEAT Gold ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie www.epeat.net, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.