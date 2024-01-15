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  • Energy Label Europe E
    Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm
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Full-HD-LCD-Monitor

273V7QJAB/01

4.6

| (18) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

Ein perfekter Bildschirm mit beeindruckenden Bildern, die sich auf dem gesamten Bildschirm erstrecken, und schonend für die Augen zugleich – und das alles in einem kompakten, schlanken Design.

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Lebendige, gestochen scharfe Bilder auf dem gesamten Bildschirm

  • V-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder

Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen.

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Monitor mit schmalem Rahmen für eine nahtlose Wiedergabe

Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

18

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

15/01/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Für den Preis unschlagbar

Für den Preis unschlagbar, Auflösung und Kontrast sind super

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2023-12-15

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2023-12-15

30/12/2019

Deutschland

Deutschland

gutes Preis-, Leistungsverhältnis

Grosses Lob an den Hersteller! Identisches Produkt hat bei intensiver Nutzung 10 Jahre gehalten!

Vorteile

Gute Auflösung in großem Format

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2019-11-30

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

Date of Use 2019-11-30

11/10/2019

Deutschland

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Nicht übel!

Ein großes Gerät für einen besseren Überblick über die Tätigkeiten.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 273V7QJAB Full-HD-LCD-Monitor verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Die maximale Auflösung funktioniert für den HDMI- oder DP-Eingang.

  3. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse