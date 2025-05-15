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B-Line
68,6 cm (27")
2.560 x 1.440 (QHD)
Dieses Philips Display verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihren kompatiblen* Laptop direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Kopplung mit nur einem Kabel. Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen, und schließen Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45 Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors an. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.
Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen wie DisplayPort und HDMI Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips bleibt Ihr Bild immer Crystal Clear.
Der Philips Monitor entspricht dem Standard für Augenkomfort des TÜV Rheinland, um eine Belastung der Augen durch längere Computernutzung zu vermeiden. Dank der Zertifizierung für Augenkomfort gewährleisten Philips Monitore einen flimmerfreien Modus mit geringem Blaulicht, keine störenden Reflexionen, einen weiten Betrachtungswinkel und weniger Rauschen der Bildqualität aus verschiedenen Winkeln sowie ein ergonomisches Design des Standfußes für eine ideale Ansicht. Halten Sie Ihre Augen gesund und steigern Sie Ihre Produktivität.
Auszeichnungen
3.8
von 5
106
Bewertungen
geekPC
15/05/2025
Suisse
Sehr guter Büro-Monitor mit toller Ergonomie.
Besitze diesen Monitor seit 4 Jahren und bin sehr zufrieden. Neben der hohen Bildqualität und 75Hz Bildrate, Blaulichtfilter und Pivot-Funktion ist der Monitor sehr ergonomisch und stabil. Er kann in Höhe, Neigung und Drehung sehr gut verstellt werden. Das Display selbst ist an einem robusten Metallrahmen befestigt. Ein sehr gute Büromonitor mit 99% sRGB-Abdeckung, guter Helligkeit, Schärfe und Kontrast auf welchem sich auch Videos / Filme gut anschauen kann. Ich selbst benutze den Monitor vor allem auch zur Softwareentwicklung. Ein sehr ausführlicher Testbericht (mit Bildern) bei den DIsplay Experten von Prad.de findet sich hier: https://www.prad.de/testberichte/test-philips-276b9-business-monitor-mit-usb-c/7/
Vorteile
Sehr gute Bildqualität, Ergonomie und stabile Verarbeitung des Gehäuses.
Nachteile
Keine.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 276B1 LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 276B1 LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst
rotello
18/04/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Guter preiswerter Monitor
Sehr preiswerter WQHD Monitor mit TÜV Eye Comfort Zertifizierung.
Vorteile
Preis, Low Blue Light, Flicker Free
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 275B1 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Monitor 275B1 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst
06/11/2020
Suisse
Sehr guter Home Office Monitor
Büro Notebook und privater PC können perfekt mit einer Tastatur und Maus genutzt werden. Die Bildqualität und automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse sind ideal. Audio ist für die Bauweise akzeptabel.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 346B1C Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 346B1C Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst
Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen
Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.
Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.