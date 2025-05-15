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MonitorLCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation

276B1/00

3.8
| (106) Bewertungen

1 Auszeichnung

Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen
Dieser Philips Monitor bietet eine einfache Laptop-Dockinglösung mit 90 W Stromversorgung. Mit einem einzigen USB-C-Kabel können Sie QHD-Bilder anzeigen sowie einen Laptop aufladen und gleichzeitig Ethernet nutzen. Augenkomfort mit TÜV-Zertifizierung zur Reduzierung von Augenermüdung.
Alle Vorteile anzeigen

mit USB-C-Dockingstation

Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen

  • B-Line

  • 68,6 cm (27")

  • 2.560 x 1.440 (QHD)

USB-C ermöglicht das Laden des Laptops direkt über einen Monitor

USB-C ermöglicht das Laden des Laptops direkt über einen Monitor

Dieses Philips Display verfügt über eine integrierte USB-Dockingstation vom Typ C mit Stromversorgung. Mit intelligenter und flexibler Energieverwaltung können Sie Ihren kompatiblen* Laptop direkt aufladen. Der schlanke, drehbare USB-C-Anschluss ermöglicht eine einfache Kopplung mit nur einem Kabel. Vereinfachen Sie Ihre Verbindungen, und schließen Sie alle Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus und RJ-45 Ethernet-Kabel an die Dockingstation des Monitors an. Sie können Videos mit hoher Auflösung ansehen und Daten extrem schnell übertragen, während Sie Ihr Notebook gleichzeitig mit Strom versorgen und aufladen.

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Kristallklare Bilder mit Vierfach-HD und 2.560 x 1.440 Pixeln

Diese Philips Monitore bieten Crystal Clear, Quad HD-Bilder mit 2.560 x 1.440 oder 2.560 x 1.080 Pixeln. Diese neuen Hochleistungsbildschirme mit einer hohen Pixeldichte erwecken in Kombination mit bandbreitenintensiven Quellen wie DisplayPort und HDMI Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen, 3D-Grafikanwendungen verwenden oder als Finanzexperte mit riesigen Tabellen arbeiten – mit Philips bleibt Ihr Bild immer Crystal Clear.

TÜV-Zertifizierung zur Verringerung von Augenmüdigkeit

TÜV-Zertifizierung zur Verringerung von Augenmüdigkeit

Der Philips Monitor entspricht dem Standard für Augenkomfort des TÜV Rheinland, um eine Belastung der Augen durch längere Computernutzung zu vermeiden. Dank der Zertifizierung für Augenkomfort gewährleisten Philips Monitore einen flimmerfreien Modus mit geringem Blaulicht, keine störenden Reflexionen, einen weiten Betrachtungswinkel und weniger Rauschen der Bildqualität aus verschiedenen Winkeln sowie ein ergonomisches Design des Standfußes für eine ideale Ansicht. Halten Sie Ihre Augen gesund und steigern Sie Ihre Produktivität.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image AWARD-7185186

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

106

Bewertungen

15/05/2025

Suisse

Suisse

Sehr guter Büro-Monitor mit toller Ergonomie.

Besitze diesen Monitor seit 4 Jahren und bin sehr zufrieden. Neben der hohen Bildqualität und 75Hz Bildrate, Blaulichtfilter und Pivot-Funktion ist der Monitor sehr ergonomisch und stabil. Er kann in Höhe, Neigung und Drehung sehr gut verstellt werden. Das Display selbst ist an einem robusten Metallrahmen befestigt. Ein sehr gute Büromonitor mit 99% sRGB-Abdeckung, guter Helligkeit, Schärfe und Kontrast auf welchem sich auch Videos / Filme gut anschauen kann. Ich selbst benutze den Monitor vor allem auch zur Softwareentwicklung. Ein sehr ausführlicher Testbericht (mit Bildern) bei den DIsplay Experten von Prad.de findet sich hier: https://www.prad.de/testberichte/test-philips-276b9-business-monitor-mit-usb-c/7/

Vorteile

Sehr gute Bildqualität, Ergonomie und stabile Verarbeitung des Gehäuses.

Nachteile

Keine.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 276B1 LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 276B1 LCD-Monitor mit USB-C-Dockingstation verfasst

18/04/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Guter preiswerter Monitor

Sehr preiswerter WQHD Monitor mit TÜV Eye Comfort Zertifizierung.

Vorteile

Preis, Low Blue Light, Flicker Free

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 275B1 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Monitor 275B1 LCD-Monitor mit PowerSensor verfasst

06/11/2020

Suisse

Suisse

Sehr guter Home Office Monitor

Büro Notebook und privater PC können perfekt mit einer Tastatur und Maus genutzt werden. Die Bildqualität und automatische Anpassung an die Lichtverhältnisse sind ideal. Audio ist für die Bauweise akzeptabel.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 346B1C Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 346B1C Curved UltraWide LCD-Monitor mit USB-C-Anschluss verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Die maximale Auflösung funktioniert bei USB-C-, DP- oder HDMI-Eingang.

  2. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  3. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  4. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  5. Für Videoübertragung über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät USB-C DP Alt-Modus unterstützen

  6. Aktivitäten wie die gemeinsame Verwendung von Bildschirmen, Online-Streaming-Video und -Audio über das Internet können Ihre Netzleistung beeinträchtigen. Audio- und Videoqualität richten sich nach Ihrer Hardware, Netzbandbreite und deren Leistung.

  7. Für die Stromversorgungs- und Ladefunktion über USB-C muss Ihr Notebook/Gerät die USB-C-Power-Delivery-Spezifikationen unterstützen. Für weitere Informationen lesen Sie das Benutzerhandbuch Ihres Notebooks, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

  8. Wenn die Ethernet-Verbindung zu langsam erscheint, öffnen Sie das OSD-Menü und wählen Sie USB 3.0 oder eine höhere Version aus, die eine LAN-Geschwindigkeit bis 1G unterstützt.

  9. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  10. Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.