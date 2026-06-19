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Eingestellt
276E9QSB/01
Beeindruckende Farbe, modernes Design
Der Philips E-Line-Monitor bietet modernes Design und eine außergewöhnliche Bilddarstellung. Das Full-HD-Display mit schmalem Rahmen und Ultra-Wide-Color-Technologie liefert Ihnen realitätsgetreue Bilder. Genießen Sie ein besseres Fernseherlebnis in modernem Design.
E-Line
68,6 cm (27")
1.920 x 1.080 (Full HD)
Die Ultra Wide Color Technologie bietet ein breiteres Farbspektrum für ein brillanteres Bild. Der Farbumfang von Ultra Wide Color produziert natürlichere Grüntöne, lebendigere Rottöne und tiefere Blautöne. Bringen Sie mit der Ultra Wide Color Technologie mehr Leben in Unterhaltungsmedien, Bilder und sogar in Ihr produktives Arbeiten.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
Bewertungen
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen.